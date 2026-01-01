ByteChef is een open-source low-code platform dat teams in staat stelt API-integraties te bouwen en workflows te automatiseren tussen SaaS-applicaties, interne API's en databases via een visuele editor. Met ondersteuning voor meer dan 200 componenten en meerdere programmeertalen kunnen zowel technische als niet-technische gebruikers geavanceerde automatiseringen construeren zonder uitgebreide code te schrijven.

Door ByteChef zelf te hosten op je eigen VPS houd je je workflowlogica, inloggegevens en bedrijfsgegevens volledig onder controle — geen toegang voor leveranciers, geen gebruiksgebaseerde prijzen en geen afhankelijkheid van een automatisatiecloud van derden.