Paperless-ngx is een door de community onderhouden documentbeheersysteem dat fysiek papierwerk transformeert in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Het OCR-verwerkt automatisch gescande afbeeldingen en PDF's, classificeert documenten en past tags toe, zodat elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar wordt op inhoud. Gotenberg en Apache Tika verwerken Office-documenten en complexe formaten die standaard OCR-pipelines missen.

Door Paperless-ngx op je eigen VPS te hosten, blijven gevoelige financiële gegevens, contracten en persoonlijke documenten op je eigen infrastructuur — nooit in een cloud van derden. Toegewijde VPS-bronnen zorgen voor snelle OCR-verwerking, zelfs voor grote documentbatches, terwijl persistente volumes je hele archief en database beschermen tijdens updates en herstarts.