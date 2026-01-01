Implementeer Paperless-ngx met één klik.
Open-source documentbeheersysteem dat je papierwerk scant, OCR-indexeert en archiveert in een volledig doorzoekbare digitale bibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Paperless-ngx
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paperless-ngx kunt bouwen
Paperless-ngx is een door de community onderhouden documentbeheersysteem dat fysiek papierwerk transformeert in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Het OCR-verwerkt automatisch gescande afbeeldingen en PDF's, classificeert documenten en past tags toe, zodat elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar wordt op inhoud. Gotenberg en Apache Tika verwerken Office-documenten en complexe formaten die standaard OCR-pipelines missen.
Door Paperless-ngx op je eigen VPS te hosten, blijven gevoelige financiële gegevens, contracten en persoonlijke documenten op je eigen infrastructuur — nooit in een cloud van derden. Toegewijde VPS-bronnen zorgen voor snelle OCR-verwerking, zelfs voor grote documentbatches, terwijl persistente volumes je hele archief en database beschermen tijdens updates en herstarts.
Belangrijkste kenmerken van Paperless-ngx
Automatische OCR-indexering
Elk geüploade document wordt automatisch gescand met OCR, zodat de volledige tekst binnen enkele seconden na upload geïndexeerd en doorzoekbaar is, ongeacht of het als PDF of gescande afbeelding is aangeleverd.
Slimme classificatie
Paperless-ngx leert van jouw organisatiepatronen en past automatisch tags, correspondenten en documenttypen toe op basis van de inhoud, waardoor handmatig sorteren tot bijna nul wordt gereduceerd.
Fulltext zoeken
Doorzoek de volledige inhoud van elk document in je archief met geavanceerd filteren op datum, tag, correspondent en documenttype voor nauwkeurige opvraging.
Multi-gebruikerstoegang
Gedetailleerde toegangscontroles laten meerdere gebruikers hetzelfde archief delen met rolgebaseerde toegang, waardoor het geschikt is voor zowel kleine teams als gezinnen.
Ondersteuning voor kantoordocumenten
Gotenberg- en Apache Tika-integratie verwerkt Word-, Excel- en andere Office-formaten naast PDF's en afbeeldingen, waardoor je één archief krijgt voor alle documenttypen.
Waarom Paperless-ngx op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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