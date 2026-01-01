Implementeer pygeoapi met één-klik-installatie.
Python-server die de OGC API-suite van standaarden implementeert voor het publiceren van georuimtelijke gegevens via HTTP.
Kies een VPS-plan voor pygeoapi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pygeoapi kunt bouwen
pygeoapi is een open-source Python-implementatie van de OGC API-standaarden (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) die georuimtelijke datasets omzet in een vindbare, doorzoekbare RESTful API. Het bevat een ingebouwde HTML-browser, zodat niet-ontwikkelaars collecties kunnen navigeren, items op een kaart kunnen inspecteren en GeoJSON kunnen downloaden zonder één enkele aanvraag te schrijven.
Zelf pygeoapi hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over welke datasets worden blootgesteld, waar ze zich bevinden en wie ze kan opvragen. Verbind PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB of externe WFS/WMS-bronnen, en publiceer ze onder je eigen domein met HTTPS afgehandeld door de gebundelde Traefik-proxy.
Belangrijkste kenmerken van pygeoapi
OGC API-standaarden
Implementeert OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes en Environmental Data Retrieval op basis van één configuratiebestand.
Ingebouwde HTML-browser
Elke collectie, item en proces is te bekijken via de web-UI met een interactieve Leaflet-kaart en mooi opgemaakte JSON.
Veel databackends
Biedt PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON en externe WFS-bronnen aan via uniforme providers.
OpenAPI-documentatie
Een OpenAPI 3.0-beschrijving en Swagger/Redoc UI worden automatisch gegenereerd vanuit de configuratie, zodat klanten snel kunnen integreren.
Geospatiale verwerking
Stel Python-functies beschikbaar als OGC API-processen om op aanvraag transformaties, analyses en ETL-taken uit te voeren op jouw gepubliceerde gegevens.
STAC en metadata catalogi
Publiceer STAC-compatibele catalogi van beeldmateriaal en gegevens, zodat partners programmatisch kunnen zoeken en crawlen in je geospatiale bezittingen.
Waarom pygeoapi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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