pygeoapi is een open-source Python-implementatie van de OGC API-standaarden (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) die georuimtelijke datasets omzet in een vindbare, doorzoekbare RESTful API. Het bevat een ingebouwde HTML-browser, zodat niet-ontwikkelaars collecties kunnen navigeren, items op een kaart kunnen inspecteren en GeoJSON kunnen downloaden zonder één enkele aanvraag te schrijven.

Zelf pygeoapi hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over welke datasets worden blootgesteld, waar ze zich bevinden en wie ze kan opvragen. Verbind PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB of externe WFS/WMS-bronnen, en publiceer ze onder je eigen domein met HTTPS afgehandeld door de gebundelde Traefik-proxy.