Implementeer Meilisearch met een Ã©Ã©n-klik-installatie.
Open-source zoekmachine gebouwd in Rust die fouttolerante resultaten levert in minder dan 50 milliseconden.
Kies een VPS-plan voor Meilisearch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Meilisearch kunt bouwen
Meilisearch is een razendsnelle, open-source zoekmachine geschreven in Rust die relevante resultaten levert in minder dan 50 ms, met ingebouwde fouttolerantie, gefacetteerd filteren en aanpasbare rangschikking â€” allemaal via een eenvoudige REST API. Het werkt direct na installatie met slimme standaardinstellingen, waardoor het eenvoudig is om krachtige zoekfunctionaliteit toe te voegen aan e-commercewinkels, documentatiesites en SaaS-applicaties.
Meilisearch hosten op je eigen VPS geeft je dedicated CPU en geheugen voor consistente prestaties van minder dan 50 ms onder belasting, onbeperkte documentindexering tegen een vaste prijs, en volledige controle over beveiliging en configuratie zonder afhankelijk te zijn van een beheerde zoekservice.
Belangrijkste kenmerken van Meilisearch
Resultaten onder 50 ms
Rust-engine geeft zoekresultaten in minder dan 50 milliseconden, zelfs over miljoenen documenten.
Ingebouwde typefouttolerantie
Gebruikers vinden wat ze nodig hebben, zelfs met spelfouten â€” geen configuratie vereist om slimme typefoutcorrectie te activeren.
Facetfiltering
Krachtige filters en facetten laten gebruikers zoekresultaten verfijnen op categorie, prijs, tag of elk aangepast kenmerk.
Eenvoudige REST-API
Uitgebreide SDK's voor JavaScript, Python, PHP, Go en meer maken integratie eenvoudig voor elke stack.
Realtime-indexering
Documenten zijn direct doorzoekbaar nadat ze zijn toegevoegd, zonder herbouwvertragingen of handmatige indexverversingen.
Waarom Meilisearch op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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