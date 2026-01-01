Meilisearch is een razendsnelle, open-source zoekmachine geschreven in Rust die relevante resultaten levert in minder dan 50 ms, met ingebouwde fouttolerantie, gefacetteerd filteren en aanpasbare rangschikking â€” allemaal via een eenvoudige REST API. Het werkt direct na installatie met slimme standaardinstellingen, waardoor het eenvoudig is om krachtige zoekfunctionaliteit toe te voegen aan e-commercewinkels, documentatiesites en SaaS-applicaties.

Meilisearch hosten op je eigen VPS geeft je dedicated CPU en geheugen voor consistente prestaties van minder dan 50 ms onder belasting, onbeperkte documentindexering tegen een vaste prijs, en volledige controle over beveiliging en configuratie zonder afhankelijk te zijn van een beheerde zoekservice.