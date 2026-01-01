Implementeer Locust met één-klik-installatie.
Scriptbaar Python belastingtestframework voor het simuleren van gelijktijdige gebruikers met een real-time webdashboard.
Kies een VPS-plan voor Locust
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Locust kunt bouwen
Locust is een open-source, op Python gebaseerde belastingtesttool waarmee engineeringteams gebruikersgedrag kunnen definiëren in eenvoudige Python-code en miljoenen gelijktijdige verzoeken opnieuw kunnen afspelen tegen elk HTTP- of aangepast-protocol-doelwit. In tegenstelling tot GUI-georiënteerde tools zijn Locust-scenario's versiebeheerde scripts, waardoor tests eenvoudig te beoordelen, te parameteriseren en te integreren zijn in CI/CD-pipelines.
De ingebouwde web-UI toont live doorvoer, responstijdpercentielen en foutpercentages terwijl tests worden uitgevoerd, en stelt je in staat gebruikers in realtime op of af te schalen zonder opnieuw op te starten. Door Locust zelf te hosten op jouw VPS houd je testverkeer en inloggegevens buiten de SaaS-infrastructuur van derden en kun je de load generator dicht bij het doelsysteem plaatsen om kunstmatige netwerklatentie te minimaliseren.
Belangrijkste kenmerken van Locust
Python Locustfiles
Schrijf testscenario's als gewone Python-klassen met volledige toegang tot de standaardbibliotheek en externe pakketten, wat versiebeheer en CI-integratie mogelijk maakt.
Realtime webdashboard
Monitor verzoeken per seconde, responstijdpercentielen en foutpercentages live in je browser, en pas het aantal gelijktijdige gebruikers aan zonder de test te stoppen.
Gedistribueerde belastinggeneratie
Voeg werkknooppunten toe om de belasting van meerdere machines te coördineren, schaalbaar naar miljoenen gelijktijdige gebruikers met centraal verzamelde geaggregeerde statistieken.
Elke Protocolondersteuning
Test REST API's, WebSockets, gRPC en aangepaste TCP-protocollen door de basis User-klasse uit te breiden met elke Python-bibliotheek.
Headless CI-modus
Voer tests niet-interactief uit met configureerbare slagings-/faaldrempels voor faalpercentages en latentie om implementaties automatisch in je pipeline te blokkeren.
Waarom Locust op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.