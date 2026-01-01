Locust is een open-source, op Python gebaseerde belastingtesttool waarmee engineeringteams gebruikersgedrag kunnen definiëren in eenvoudige Python-code en miljoenen gelijktijdige verzoeken opnieuw kunnen afspelen tegen elk HTTP- of aangepast-protocol-doelwit. In tegenstelling tot GUI-georiënteerde tools zijn Locust-scenario's versiebeheerde scripts, waardoor tests eenvoudig te beoordelen, te parameteriseren en te integreren zijn in CI/CD-pipelines.

De ingebouwde web-UI toont live doorvoer, responstijdpercentielen en foutpercentages terwijl tests worden uitgevoerd, en stelt je in staat gebruikers in realtime op of af te schalen zonder opnieuw op te starten. Door Locust zelf te hosten op jouw VPS houd je testverkeer en inloggegevens buiten de SaaS-infrastructuur van derden en kun je de load generator dicht bij het doelsysteem plaatsen om kunstmatige netwerklatentie te minimaliseren.