RomM is een uitgebreid zelfgehost ROM-beheerplatform dat verspreide gamebestanden transformeert in een georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek. Het verrijkt je collectie automatisch met coverart, screenshots en beschrijvingen van IGDB en MobyGames, ter ondersteuning van honderden platforms, van arcadeklassiekers tot moderne consoles.

RomM zelf hosten betekent dat je gamecollectie op je eigen infrastructuur blijft — geen zorgen over de servicevoorwaarden van cloudopslag, geen bandbreedtebeperking en geen maandelijkse kosten. Je bepaalt wie toegang heeft, en je bibliotheek groeit onbeperkt naarmate je nieuwe platforms of complete collecties toevoegt.