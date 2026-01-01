Implementeer RomM met één-klik installatie.
Zelfgehoste ROM-manager die retro gamecollecties organiseert met metadata, hoesafbeeldingen en browsergebaseerde gameplay.
Kies een VPS-plan voor RomM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RomM kunt bouwen
RomM is een uitgebreid zelfgehost ROM-beheerplatform dat verspreide gamebestanden transformeert in een georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek. Het verrijkt je collectie automatisch met coverart, screenshots en beschrijvingen van IGDB en MobyGames, ter ondersteuning van honderden platforms, van arcadeklassiekers tot moderne consoles.
RomM zelf hosten betekent dat je gamecollectie op je eigen infrastructuur blijft — geen zorgen over de servicevoorwaarden van cloudopslag, geen bandbreedtebeperking en geen maandelijkse kosten. Je bepaalt wie toegang heeft, en je bibliotheek groeit onbeperkt naarmate je nieuwe platforms of complete collecties toevoegt.
Belangrijkste kenmerken van RomM
Automatische metadata
Haalt coverafbeeldingen, screenshots en beschrijvingen op van IGDB en MobyGames, waardoor je uren handmatig catalogiseren bespaart voor grote collecties.
Browsergebaseerde gameplay
Speel games direct in de browser via EmulatorJS en RuffleRS zonder emulators op elk apparaat te installeren.
Ondersteuning voor meerdere platforms
Organiseert collecties van NES, SNES, PlayStation, arcade en honderden andere platforms onder één uniforme interface.
Gebruikersrechten
Met gedetailleerde toegangscontroles kun je je bibliotheek delen met familie of vrienden, terwijl je administratieve functies beperkt houdt.
Multibestandspelgroepering
Detecteert en groepeert automatisch multi-disc-titels, regionale varianten en revisies, zodat elk spel als één vermelding verschijnt.
Waarom RomM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.