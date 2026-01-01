SyncLounge is een zelf-gehoste "kijkfeestje"-coördinator voor Plex Media Server. Het synchroniseert het afspelen over meerdere Plex-clients in realtime — wanneer één kijker pauzeert, pauzeert iedereen; wanneer iemand vooruitspoelt, haalt iedereen de achterstand in. Elke kijker streamt vanaf zijn eigen Plex-server, zodat de host zijn bibliotheek niet hoeft te delen of zich zorgen hoeft te maken over bandbreedte — SyncLounge zorgt er alleen voor dat de afspeeltijden gesynchroniseerd blijven en biedt een chatroom voor de groep.

Door SyncLounge zelf te hosten op een VPS houd je kijkfeestjes onder controle, waarbij gebruikers inloggen via hun bestaande Plex-accounts en verbinding maken met hun eigen Plex-servers. Optionele whitelist-ondersteuning beperkt je instantie tot vrienden, familie of de gebruikers van een specifieke Plex-server.