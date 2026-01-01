Implementeer SyncLounge met één klik installatie.
Plex watch parties — organiseer gesynchroniseerde film- en tv-avonden met vrienden en familie op meerdere Plex-servers.
Kies een VPS-plan voor SyncLounge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SyncLounge kunt bouwen
SyncLounge is een zelf-gehoste "kijkfeestje"-coördinator voor Plex Media Server. Het synchroniseert het afspelen over meerdere Plex-clients in realtime — wanneer één kijker pauzeert, pauzeert iedereen; wanneer iemand vooruitspoelt, haalt iedereen de achterstand in. Elke kijker streamt vanaf zijn eigen Plex-server, zodat de host zijn bibliotheek niet hoeft te delen of zich zorgen hoeft te maken over bandbreedte — SyncLounge zorgt er alleen voor dat de afspeeltijden gesynchroniseerd blijven en biedt een chatroom voor de groep.
Door SyncLounge zelf te hosten op een VPS houd je kijkfeestjes onder controle, waarbij gebruikers inloggen via hun bestaande Plex-accounts en verbinding maken met hun eigen Plex-servers. Optionele whitelist-ondersteuning beperkt je instantie tot vrienden, familie of de gebruikers van een specifieke Plex-server.
Belangrijkste kenmerken van SyncLounge
Realtime afspeelsynchronisatie
Afspelen, pauzeren, zoeken en volumeacties synchroniseren voor elke deelnemer binnen milliseconden, zodat de hele ruimte synchroon blijft.
Ingebouwde groepschat
Elke kamer bevat een geïntegreerde chatzijbalk zodat kijkers kunnen reageren en discussiëren zonder de speler te verlaten.
Multiserverondersteuning
Elke kijker streamt vanaf zijn eigen Plex-server, dus de host hoeft geen bibliotheektoegang te delen of uploadbandbreedte te verbruiken.
Plex eenmalige aanmelding
Gebruikers authenticeren met hun bestaande Plex-accounts — geen aparte aanmelding, geen extra wachtwoord om te onthouden.
Optionele toegangslijst
De AUTH_LIST variabele beperkt de toegang tot specifieke Plex gebruikersnamen, e-mails of server machine-ID's voor privé-implementaties.
Waarom SyncLounge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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