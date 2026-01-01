OpenHands is een open-sourceplatform voor het uitvoeren van AI-agenten die autonoom software-engineeringtaken voltooien. Ondersteund door een sandboxed uitvoeringsomgeving, leest en schrijft het bestanden, voert het terminalopdrachten uit, voert het testsuites uit, installeert het pakketten en bladert het door het web — allemaal zonder menselijke tussenkomst tussen de stappen. Elke sessie draait in een geïsoleerde container, zodat de agent veilig willekeurige bewerkingen kan uitvoeren zonder jouw VPS-host te beïnvloeden.

Het platform ondersteunt elke grote LLM-provider via LiteLLM, waardoor je OpenAI, Anthropic, Google, Ollama of elk OpenAI-compatibel eindpunt kunt configureren als de redeneerbackend. Zelf-hosting houdt jouw codebase en taakgeschiedenis op infrastructuur die je beheert, zonder kosten per taak bovenop wat jouw LLM-provider in rekening brengt.