Tot wel 69% korting op OpenHands

Implementeer OpenHands met één klik installatie.

Open source autonome AI-software-engineer die code leest, schrijft en uitvoert om ontwikkelingstaken van begin tot eind te voltooien.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer OpenHands met één klik installatie.

Kies een VPS-plan voor OpenHands

69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OpenHands kunt bouwen

OpenHands is een open-sourceplatform voor het uitvoeren van AI-agenten die autonoom software-engineeringtaken voltooien. Ondersteund door een sandboxed uitvoeringsomgeving, leest en schrijft het bestanden, voert het terminalopdrachten uit, voert het testsuites uit, installeert het pakketten en bladert het door het web — allemaal zonder menselijke tussenkomst tussen de stappen. Elke sessie draait in een geïsoleerde container, zodat de agent veilig willekeurige bewerkingen kan uitvoeren zonder jouw VPS-host te beïnvloeden.

Het platform ondersteunt elke grote LLM-provider via LiteLLM, waardoor je OpenAI, Anthropic, Google, Ollama of elk OpenAI-compatibel eindpunt kunt configureren als de redeneerbackend. Zelf-hosting houdt jouw codebase en taakgeschiedenis op infrastructuur die je beheert, zonder kosten per taak bovenop wat jouw LLM-provider in rekening brengt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van OpenHands

Autonome code-uitvoering

Leest bestanden, schrijft code, voert commando's uit en test de uitvoer iteratief — allemaal binnen een geïsoleerde containersandbox per sessie.

Multi-provider LLM-ondersteuning

Gebruik je eigen API-sleutel voor OpenAI, Anthropic, Google, of elk OpenAI-compatibel eindpunt via ingebouwde LiteLLM-integratie.

Webbrowsen en zoeken

Blader door documentatie, zoek op het web en haal live gegevens op als onderdeel van onderzoeks- en implementatietaken in meerdere stappen.

GitHub-integratie

Authenticeer met GitHub om de agent toe te staan repositories te lezen, branches aan te maken, wijzigingen door te voeren en autonoom pull requests te openen.

Workspace bestandstoegang

Koppel je projectmap zodat de agent je daadwerkelijke bronbestanden leest en wijzigt tijdens elke codesessie.

Sessiepersistentie

Gespreksgeschiedenis en agentgeheugen blijven behouden over sessies heen, zodat langdurig werk precies kan worden hervat waar het gebleven was.

Waarom OpenHands op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

30-dagen-geld-terug-garantie*

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