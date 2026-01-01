Implementeer OpenHands met één klik installatie.
Open source autonome AI-software-engineer die code leest, schrijft en uitvoert om ontwikkelingstaken van begin tot eind te voltooien.
Kies een VPS-plan voor OpenHands
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenHands kunt bouwen
OpenHands is een open-sourceplatform voor het uitvoeren van AI-agenten die autonoom software-engineeringtaken voltooien. Ondersteund door een sandboxed uitvoeringsomgeving, leest en schrijft het bestanden, voert het terminalopdrachten uit, voert het testsuites uit, installeert het pakketten en bladert het door het web — allemaal zonder menselijke tussenkomst tussen de stappen. Elke sessie draait in een geïsoleerde container, zodat de agent veilig willekeurige bewerkingen kan uitvoeren zonder jouw VPS-host te beïnvloeden.
Het platform ondersteunt elke grote LLM-provider via LiteLLM, waardoor je OpenAI, Anthropic, Google, Ollama of elk OpenAI-compatibel eindpunt kunt configureren als de redeneerbackend. Zelf-hosting houdt jouw codebase en taakgeschiedenis op infrastructuur die je beheert, zonder kosten per taak bovenop wat jouw LLM-provider in rekening brengt.
Belangrijkste kenmerken van OpenHands
Autonome code-uitvoering
Leest bestanden, schrijft code, voert commando's uit en test de uitvoer iteratief — allemaal binnen een geïsoleerde containersandbox per sessie.
Multi-provider LLM-ondersteuning
Gebruik je eigen API-sleutel voor OpenAI, Anthropic, Google, of elk OpenAI-compatibel eindpunt via ingebouwde LiteLLM-integratie.
Webbrowsen en zoeken
Blader door documentatie, zoek op het web en haal live gegevens op als onderdeel van onderzoeks- en implementatietaken in meerdere stappen.
GitHub-integratie
Authenticeer met GitHub om de agent toe te staan repositories te lezen, branches aan te maken, wijzigingen door te voeren en autonoom pull requests te openen.
Workspace bestandstoegang
Koppel je projectmap zodat de agent je daadwerkelijke bronbestanden leest en wijzigt tijdens elke codesessie.
Sessiepersistentie
Gespreksgeschiedenis en agentgeheugen blijven behouden over sessies heen, zodat langdurig werk precies kan worden hervat waar het gebleven was.
Waarom OpenHands op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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