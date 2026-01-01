Speaches is een OpenAI API-compatibele audioserver die geavanceerde spraakherkenning en tekst-naar-spraak-synthese naar je eigen infrastructuur brengt. Gebouwd op faster-whisper voor transcriptie en Kokoro/Piper voor stem-synthese, exposeert het dezelfde eindpunten als de OpenAI Audio API — dus elke bestaande tool, SDK of integratie die met OpenAI werkt, zal direct met Speaches werken.

Speaches zelf hosten betekent dat je audiogegevens je servers nooit verlaten, er zijn geen transcriptiekosten per minuut, en je behoudt volledige controle over welke modellen draaien en hoe bronnen worden toegewezen. Modellen worden op aanvraag geladen en automatisch ontladen na inactiviteit, waardoor het geheugengebruik laag blijft op een standaard VPS.