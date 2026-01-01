Implementeer Speaches met één klik.
OpenAI-compatibele spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak server die je zelf kunt hosten en volledig kunt draaien op je eigen VPS.
Kies een VPS-plan voor Speaches
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Speaches kunt bouwen
Speaches is een OpenAI API-compatibele audioserver die geavanceerde spraakherkenning en tekst-naar-spraak-synthese naar je eigen infrastructuur brengt. Gebouwd op faster-whisper voor transcriptie en Kokoro/Piper voor stem-synthese, exposeert het dezelfde eindpunten als de OpenAI Audio API — dus elke bestaande tool, SDK of integratie die met OpenAI werkt, zal direct met Speaches werken.
Speaches zelf hosten betekent dat je audiogegevens je servers nooit verlaten, er zijn geen transcriptiekosten per minuut, en je behoudt volledige controle over welke modellen draaien en hoe bronnen worden toegewezen. Modellen worden op aanvraag geladen en automatisch ontladen na inactiviteit, waardoor het geheugengebruik laag blijft op een standaard VPS.
Belangrijkste kenmerken van Speaches
OpenAI API-compatibel
Implementeert de OpenAI Audio API-specificatie — voeg je zelf-gehoste URL toe en bestaande OpenAI-integraties blijven werken zonder codewijzigingen.
Spraak-naar-teksttranscriptie
Aangedreven door faster-whisper, dat meertalige transcriptie ondersteunt met realtime streaming via Server-Sent Events.
Tekst-naar-spraak-synthese
Genereer natuurlijk klinkende spraak met behulp van Kokoro (gerangschikt #1 in de TTS Arena) en Piper-modellen, volledig op het apparaat.
Dynamisch modelladen
Modellen laden automatisch bij de eerste aanvraag en ontladen na een configureerbare inactieve periode, zodat je alleen geheugen gebruikt wanneer nodig.
Ingebouwde web-UI
De Gradio-aangedreven interface laat je transcriptie en synthese direct in je browser testen zonder extra tools.
API-sleutelauthenticatie
Optioneel alle API-eindpunten beveiligen met één API-sleutel, terwijl de interactieve documentatie openbaar toegankelijk blijft.
Waarom Speaches op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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