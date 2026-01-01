Zelfgehoste receptenbeheerder met maaltijdplanning, boodschappenlijstjes en kookboekorganisatie.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tandoor Recipes kunt bouwen
Tandoor Recipes is een functierijk open-source receptenbeheerplatform voor het organiseren van je kookleven. Importeer recepten van elke website, plan wekelijkse maaltijden, genereer boodschappenlijstjes en deel kookboeken met familie — allemaal vanuit een schone webinterface die toegankelijk is op elk apparaat. Gebouwd door de self-hosting community, plaatst het je receptencollectie onder jouw controle zonder advertenties, abonnementen of dataverzameling.
Tandoor zelf hosten op je VPS houdt al je recepten, maaltijdplannen en boodschappenlijstjes privé en overal toegankelijk. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Traefik HTTPS-integratie. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de beheerder — schakel openbare aanmeldingen uit nadat je je account hebt aangemaakt.
Belangrijkste kenmerken van Tandoor Recipes
Receptimport
Importeer recepten van elke website met automatische parsing van ingrediënten, instructies en voedingsinformatie.
Maaltijdplanning
Plan maaltijden voor de week met een drag-and-drop-kalender en genereer automatisch boodschappenlijstjes van geplande recepten.
Boodschappenlijsten
Maak en deel boodschappenlijstjes die ingrediënten uit meerdere recepten combineren met automatische hoeveelheidscombinatie.
Kookboekorganisatie
Organiseer recepten in kookboeken, tag met trefwoorden en zoek direct in je hele collectie.
Multi-gebruikersdeling
Deel receptenruimtes met gezinsleden, elk met hun eigen maaltijdplannen en boodschappenlijstjes.
Voedingsregistratie
Houd calorieën en macro's bij per recept met voedingsgegevens van geïmporteerde recepten of handmatige invoer.
Waarom Tandoor Recipes op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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