Tandoor Recipes is een functierijk open-source receptenbeheerplatform voor het organiseren van je kookleven. Importeer recepten van elke website, plan wekelijkse maaltijden, genereer boodschappenlijstjes en deel kookboeken met familie — allemaal vanuit een schone webinterface die toegankelijk is op elk apparaat. Gebouwd door de self-hosting community, plaatst het je receptencollectie onder jouw controle zonder advertenties, abonnementen of dataverzameling.

Tandoor zelf hosten op je VPS houdt al je recepten, maaltijdplannen en boodschappenlijstjes privé en overal toegankelijk. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Traefik HTTPS-integratie. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de beheerder — schakel openbare aanmeldingen uit nadat je je account hebt aangemaakt.