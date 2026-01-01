Implementeer Cross-seed met één-klik-installatie.
Geautomatiseerde cross-seeding tool die overeenkomende torrents vindt op private trackers om je seeding ratio te maximaliseren.
Kies een VPS-plan voor Cross-seed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cross-seed kunt bouwen
Cross-seed is een open-source automatiseringstool die is ontworpen om torrentgebruikers te helpen cross-seeds te vinden en toe te voegen — torrents die op meerdere privétrackers bestaan maar identieke bestanden delen. Door je bestaande downloads te vergelijken met indexeerders zoals Prowlarr of Jackett, identificeert het overeenkomende releases en voegt deze automatisch toe aan je torrentclient, waardoor je op extra trackers kunt seeden zonder gegevens opnieuw te downloaden.
Cross-seed draaien op een VPS zorgt voor een continue 24/7-werking, waarbij het scant op nieuwe cross-seed-mogelijkheden zodra deze zich voordoen. Het integreert met populaire torrentclients, waaronder qBittorrent, Deluge en rTorrent, en ondersteunt datagebaseerde matching die werkt, zelfs wanneer releasenamen verschillen tussen trackers.
Belangrijkste kenmerken van Cross-seed
Automatische cross-seeding
Scant je bestaande downloads en vindt overeenkomende torrents op andere trackers, zodat je meer kunt seeden zonder iets extra's te downloaden.
Ondersteuning voor meerdere trackers
Maakt verbinding met Prowlarr of Jackett om tegelijkertijd te zoeken in tientallen privé- en openbare trackers vanuit één enkele configuratie.
Torrentcliëntintegratie
Werkt native met qBittorrent, Deluge, Transmission en rTorrent om cross-seed torrents direct in je client te injecteren.
Gegevensgestuurde matching
Matcht torrents op basis van bestandsinhoud en grootte in plaats van alleen namen, en vangt cross-seeds op, zelfs wanneer releasetitels verschillen tussen trackers.
Daemonmodus
Draait als een persistente achtergrondservice die nieuwe downloads monitort en automatisch cross-seedingmogelijkheden in realtime vindt.
Waarom Cross-seed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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