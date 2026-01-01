Cross-seed is een open-source automatiseringstool die is ontworpen om torrentgebruikers te helpen cross-seeds te vinden en toe te voegen — torrents die op meerdere privétrackers bestaan maar identieke bestanden delen. Door je bestaande downloads te vergelijken met indexeerders zoals Prowlarr of Jackett, identificeert het overeenkomende releases en voegt deze automatisch toe aan je torrentclient, waardoor je op extra trackers kunt seeden zonder gegevens opnieuw te downloaden.

Cross-seed draaien op een VPS zorgt voor een continue 24/7-werking, waarbij het scant op nieuwe cross-seed-mogelijkheden zodra deze zich voordoen. Het integreert met populaire torrentclients, waaronder qBittorrent, Deluge en rTorrent, en ondersteunt datagebaseerde matching die werkt, zelfs wanneer releasenamen verschillen tussen trackers.