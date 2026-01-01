LibrePhotos is een zelfgehost, open-source fotobeheerplatform dat door AI aangedreven organisatie naar je persoonlijke fotobibliotheek brengt. In tegenstelling tot Google Foto's of iCloud blijft elke afbeelding op je eigen server — geen uploadlimieten, geen abonnementskosten en geen toegang van derden tot je herinneringen. Het verwerkt je foto's automatisch met gezichtsherkenning, scènedetectie en semantisch zoeken, zodat je elke afbeelding kunt vinden zonder handmatig taggen.

LibrePhotos zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over je meest persoonlijke gegevens. Alle ML-verwerking draait lokaal — gezichtsclustering, reverse geocoding en objectdetectie gebeuren op je server zonder oproepen naar externe AI-diensten. Of je nu migreert van een cloudfotoservice of een privé familiearchief opbouwt, LibrePhotos biedt een gepolijst, volledig uitgerust alternatief.