Implementeer LibrePhotos met één-klik-installatie.
Zelfgehost fotobeheer met automatische gezichtsherkenning, objectdetectie en AI-gestuurde zoekfunctie voor je hele collectie.
Kies een VPS-plan voor LibrePhotos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibrePhotos kunt bouwen
LibrePhotos is een zelfgehost, open-source fotobeheerplatform dat door AI aangedreven organisatie naar je persoonlijke fotobibliotheek brengt. In tegenstelling tot Google Foto's of iCloud blijft elke afbeelding op je eigen server — geen uploadlimieten, geen abonnementskosten en geen toegang van derden tot je herinneringen. Het verwerkt je foto's automatisch met gezichtsherkenning, scènedetectie en semantisch zoeken, zodat je elke afbeelding kunt vinden zonder handmatig taggen.
LibrePhotos zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over je meest persoonlijke gegevens. Alle ML-verwerking draait lokaal — gezichtsclustering, reverse geocoding en objectdetectie gebeuren op je server zonder oproepen naar externe AI-diensten. Of je nu migreert van een cloudfotoservice of een privé familiearchief opbouwt, LibrePhotos biedt een gepolijst, volledig uitgerust alternatief.
Belangrijkste kenmerken van LibrePhotos
Gezichtsherkenning
Groepeert gezichten automatisch in je hele bibliotheek, zodat je mensen één keer kunt taggen en elke foto waarin ze verschijnen direct kunt vinden.
AI-gestuurde fotozoekfunctie
Zoek je foto's op objecten, scènes en beschrijvingen met behulp van machine learning op het apparaat — geen cloud-API vereist.
Automatische foto-organisatie
Tijdlijn- en albumweergaven met gebeurtenisgebaseerde groepering, reverse geocoding en EXIF-metadatadetectie organiseren je bibliotheek zonder handmatige inspanning.
Multigebruikersondersteuning
Deel je fotoserver met familieleden, elk met hun eigen bibliotheek, gezichtsherkenningsbereik en toegangscontroles.
Raw- en video-ondersteuning
Verwerkt RAW-bestanden, HEIC/HEIF-formaten en video's naast standaard JPEG's, met behoud van de volledige beeldkwaliteit en metadata.
Waarom LibrePhotos op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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