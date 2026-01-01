Implementeer Parse Server met één klik installatie.
Open-source backend voor mobiele en webapps met REST, GraphQL, realtime-query's, auth en pushmeldingen.
Kies een VPS-plan voor Parse Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Parse Server kunt bouwen
Parse Server is de open-source opvolger van het originele Parse Platform en biedt een complete backend-as-a-service voor mobiele en webapplicaties. Het ontsluit objectopslag, gebruikersauthenticatie, bestandsopslag, pushmeldingen en Live Queries via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, waardoor de meeste boilerplate die normaal nodig is om een verbonden app te lanceren, wordt geëlimineerd.
Door Parse Server zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom over gebruikersaccounts, applicatiegegevens en cloudcodelogica — zonder kosten per verzoek, zonder vendor lock-in en zonder verrassende migratiedeadlines. Deze implementatie wordt geleverd met MongoDB en het officiële Parse Dashboard, zodat je vanaf dag één klassen kunt bekijken, queries kunt uitvoeren en schema's kunt beheren.
Belangrijkste kenmerken van Parse Server
REST- en GraphQL-API's
Elke klasse die je definieert, is direct beschikbaar via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-endpoints, zodat iOS-, Android- en webclients gegevens kunnen lezen en schrijven zonder aangepaste servercode.
Gebruikersauthenticatie
Ingebouwde gebruikersnaam/wachtwoord, e-mailverificatie en sociale logins voor Facebook, Apple, Google en Twitter laten je binnen enkele minuten veilige accountafhandeling implementeren.
Live query's
Abonneer je op wijzigingen in elke klasse via WebSockets om realtimechat, samenwerkingstools en livedashboards mogelijk te maken zonder een afzonderlijke pub/sub-stack.
Cloud Code-functies
Voer server-side JavaScript uit op invoeg-, update- en verwijdertriggers of als aanroepbare functies om bedrijfsregels af te dwingen en te integreren met API's van derden.
Pushmeldingen
Verstuur gerichte pushmeldingen naar iOS-, Android- en webclients met behulp van het ingebouwde installatie- en kanaalbeheersysteem.
Parse Dashboard inbegrepen
Blader door klassen, bewerk rijen, voer aggregatiequery's uit en inspecteer schema via het officiële Parse Dashboard dat wordt meegeleverd met de server.
Waarom Parse Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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