pycsw is een open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-server, geschreven in Python en gebruikt door nationale ruimtelijke data-infrastructuren, onderzoeksinstellingen en geoportalen om geospatiale metadata te publiceren. Het is een OGC Referentie Implementatie, volledig conform CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH en SRU, waardoor andere catalogi en clients kunnen samenwerken zonder aangepaste adapters.

Door pycsw zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom van de metadata-index die je ruimtelijke dataportaal ondersteunt, zonder afhankelijk te zijn van een catalogusdienst van derden. De template wordt geleverd met een vooraf geconfigureerde SQLite-repository voor snelle starts en kan opnieuw worden geconfigureerd voor implementaties op schaal die worden ondersteund door PostgreSQL of PostGIS.