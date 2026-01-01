Implementeer pycsw met een één-klik-installatie.
OGC-gecertificeerde catalogusserver die geospatiale metadata publiceert en ontdekt via open standaarden.
Kies een VPS-plan voor pycsw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pycsw kunt bouwen
pycsw is een open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-server, geschreven in Python en gebruikt door nationale ruimtelijke data-infrastructuren, onderzoeksinstellingen en geoportalen om geospatiale metadata te publiceren. Het is een OGC Referentie Implementatie, volledig conform CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH en SRU, waardoor andere catalogi en clients kunnen samenwerken zonder aangepaste adapters.
Door pycsw zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom van de metadata-index die je ruimtelijke dataportaal ondersteunt, zonder afhankelijk te zijn van een catalogusdienst van derden. De template wordt geleverd met een vooraf geconfigureerde SQLite-repository voor snelle starts en kan opnieuw worden geconfigureerd voor implementaties op schaal die worden ondersteund door PostgreSQL of PostGIS.
Belangrijkste kenmerken van pycsw
OGC-gecertificeerde server
Voer een OGC Referentie-implementatie uit conform CSW 2.0.2, CSW 3.0 en OGC API - Records, direct uit de doos.
Meerdere catalogus-API's
Ontsluit dezelfde metadatarepository via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH en SRU voor brede clientcompatibiliteit.
INSPIRE- en ISO-ondersteuning
Publiceer ISO 19115 / 19139-records en schakel het INSPIRE-profiel in om te voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijn voor ruimtelijke gegevens.
Gefedereerd zoeken
Configureer gedistribueerd zoeken over externe CSW-catalogi, zodat één zoekopdracht jouw records en gefedereerde peers tegelijkertijd bereikt.
Flexibele repositories
Begin met de gebundelde SQLite-opslag en schakel over naar PostgreSQL, PostGIS of andere ondersteunde backends naarmate je recordvolume groeit.
Python-ecosysteem
Breid functionaliteit uit via pycsw plugins en integreer met de bredere geopython stack, waaronder pygeoapi, OWSLib en GeoNode.
Waarom pycsw op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.