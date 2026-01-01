Firefly III is de gouden standaard voor zelfgehost persoonlijk financieel beheer. Het biedt een uitgebreid platform om je inkomsten, uitgaven en budgetten bij te houden met de precisie van professionele boekhoudsoftware. Het systeem van dubbele boekhouding registreert elke transactie met volledige bron- en bestemmingscontext, waardoor een nauwkeurig grootboek ontstaat dat je op elk moment kunt controleren.

Door zelf te hosten op je eigen VPS, elimineer je het risico van het delen van gevoelige financiële gegevens met externe aggregators, waardoor je nettowaarde, uitgavenpatronen en rekeningsaldi strikt vertrouwelijk blijven, zonder abonnementskosten en zonder datamining.