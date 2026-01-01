Open-source GPS-trackingplatform dat 200+ protocollen ondersteunt voor realtime vloot- en activabewaking.
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Wat je met Traccar kunt bouwen
Traccar is een uitgebreid open-source GPS-trackingsysteem dat meer dan 200 communicatieprotocollen ondersteunt en werkt met vrijwel elk GPS-apparaat op de markt. Organisaties van elke omvang gebruiken Traccar om voertuigen, activa en personeel in realtime te monitoren via een intuïtieve webinterface met interactieve kaarten, geofence-zones, snelheidsmeldingen en gedetailleerde ritrapporten.
Het zelf hosten van Traccar op je eigen VPS elimineert terugkerende licentiekosten per apparaat die door commerciële platforms in rekening worden gebracht en houdt gevoelige locatiegegevens volledig onder jouw controle. Deze template implementeert Traccar met een PostgreSQL-database voor betrouwbare, langdurige opslag van trackinggeschiedenis, routes en analyses.
Belangrijkste kenmerken van Traccar
200+ apparaatprotocollen
Verbind vrijwel elke GPS-tracker, OBD-dongle of smartphone-app met ingebouwde ondersteuning voor meer dan 200 communicatieprotocollen.
Realtime kaarttracking
Volg apparaatposities live op interactieve OpenStreetMap of Google Maps met automatische updates en routevisualisatie.
Geofencing en meldingen
Definieer geofencezones en ontvang directe meldingen voor binnenkomst, vertrek, snelheidsovertredingen en bewegingsgebeurtenissen.
Wagenparkrapporten
Genereer uitgebreide rapporten voor ritten, stops, afstand, brandstofverbruik en chauffeursgedragsanalyse.
Multi-user toegang
Maak gebruikersaccounts aan met op rechten gebaseerde apparaatdeling voor teams, afdelingen of klanten.
REST API-integratie
Integreer trackinggegevens met externe systemen en dashboards via een goed gedocumenteerde REST API.
Waarom Traccar op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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