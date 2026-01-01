Traccar is een uitgebreid open-source GPS-trackingsysteem dat meer dan 200 communicatieprotocollen ondersteunt en werkt met vrijwel elk GPS-apparaat op de markt. Organisaties van elke omvang gebruiken Traccar om voertuigen, activa en personeel in realtime te monitoren via een intuïtieve webinterface met interactieve kaarten, geofence-zones, snelheidsmeldingen en gedetailleerde ritrapporten.

Het zelf hosten van Traccar op je eigen VPS elimineert terugkerende licentiekosten per apparaat die door commerciële platforms in rekening worden gebracht en houdt gevoelige locatiegegevens volledig onder jouw controle. Deze template implementeert Traccar met een PostgreSQL-database voor betrouwbare, langdurige opslag van trackinggeschiedenis, routes en analyses.