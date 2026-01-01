Jump is een lichtgewicht, zelfgehoste startpagina en realtime statusmonitor, ontworpen om al je belangrijke links op één plek te organiseren. Gebouwd met PHP en aangeboden als één Docker-container, laadt het snel, is het veilig en vereist het geen database of externe afhankelijkheden om te functioneren. Sites kunnen handmatig worden gedefinieerd via een JSON-bestand, automatisch worden ontdekt vanuit actieve Docker-containers, of een combinatie van beide.

Jump ondersteunt aangepaste achtergrondafbeeldingen en Unsplash-integratie, meertalige weergave, sitecategorisatie op basis van tags, toetsenbordgestuurde zoekfunctie met configureerbare zoekmachines, en optionele Open Weather Map-integratie voor lokale tijd en weer. Het schone, responsieve ontwerp past zich aan desktop en mobiele apparaten aan, waardoor je elke opgeslagen dienst met één klik vanaf elk apparaat kunt bereiken.