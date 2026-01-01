Implementeer Jump met één klik.
Een zelfgehoste startpagina en realtime statuspagina die je directe toegang geeft tot al je favoriete sites vanaf één enkel, stijlvol dashboard.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jump kunt bouwen
Jump is een lichtgewicht, zelfgehoste startpagina en realtime statusmonitor, ontworpen om al je belangrijke links op één plek te organiseren. Gebouwd met PHP en aangeboden als één Docker-container, laadt het snel, is het veilig en vereist het geen database of externe afhankelijkheden om te functioneren. Sites kunnen handmatig worden gedefinieerd via een JSON-bestand, automatisch worden ontdekt vanuit actieve Docker-containers, of een combinatie van beide.
Jump ondersteunt aangepaste achtergrondafbeeldingen en Unsplash-integratie, meertalige weergave, sitecategorisatie op basis van tags, toetsenbordgestuurde zoekfunctie met configureerbare zoekmachines, en optionele Open Weather Map-integratie voor lokale tijd en weer. Het schone, responsieve ontwerp past zich aan desktop en mobiele apparaten aan, waardoor je elke opgeslagen dienst met één klik vanaf elk apparaat kunt bereiken.
Belangrijkste kenmerken van Jump
Realtime statusmonitoring
Jump controleert de beschikbaarheid van elke site op je dashboard en toont live statusindicatoren, zodat je direct weet of een service niet werkt.
Docker Auto-detectie
Lijst automatisch draaiende Docker-containers als dashboarditems met containerlabels, zodat je startpagina gesynchroniseerd blijft met je infrastructuur zonder handmatige updates.
Label-gebaseerde organisatie
Groepeer sites met tags en navigeer tussen themapagina's, door je meestgebruikte links zichtbaar te houden op het startscherm terwijl langere lijsten netjes gecategoriseerd blijven.
Toetsenbordgestuurd zoeken
Open de zoekbalk voor meerdere engines met Ctrl+Shift+/ en zoek op Google, DuckDuckGo, Bing, of een aangepaste engine zonder de muis aan te raken.
Aangepaste achtergronden en weer
Gebruik je eigen achtergrondafbeeldingen of verbind Unsplash voor willekeurige landschappen, en voeg een Open Weather Map API-sleutel toe om de lokale tijd en huidige weersomstandigheden weer te geven.
Geen database vereist
Jump draait als één container zonder externe database, waardoor het triviaal eenvoudig is om te implementeren, een back-up te maken en te verplaatsen tussen servers.
Waarom Jump op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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