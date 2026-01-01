Tot wel 69% korting op Jump

Implementeer Jump met één klik.

Een zelfgehoste startpagina en realtime statuspagina die je directe toegang geeft tot al je favoriete sites vanaf één enkel, stijlvol dashboard.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Jump kunt bouwen

Jump is een lichtgewicht, zelfgehoste startpagina en realtime statusmonitor, ontworpen om al je belangrijke links op één plek te organiseren. Gebouwd met PHP en aangeboden als één Docker-container, laadt het snel, is het veilig en vereist het geen database of externe afhankelijkheden om te functioneren. Sites kunnen handmatig worden gedefinieerd via een JSON-bestand, automatisch worden ontdekt vanuit actieve Docker-containers, of een combinatie van beide.

Jump ondersteunt aangepaste achtergrondafbeeldingen en Unsplash-integratie, meertalige weergave, sitecategorisatie op basis van tags, toetsenbordgestuurde zoekfunctie met configureerbare zoekmachines, en optionele Open Weather Map-integratie voor lokale tijd en weer. Het schone, responsieve ontwerp past zich aan desktop en mobiele apparaten aan, waardoor je elke opgeslagen dienst met één klik vanaf elk apparaat kunt bereiken.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Jump

Realtime statusmonitoring

Jump controleert de beschikbaarheid van elke site op je dashboard en toont live statusindicatoren, zodat je direct weet of een service niet werkt.

Docker Auto-detectie

Lijst automatisch draaiende Docker-containers als dashboarditems met containerlabels, zodat je startpagina gesynchroniseerd blijft met je infrastructuur zonder handmatige updates.

Label-gebaseerde organisatie

Groepeer sites met tags en navigeer tussen themapagina's, door je meestgebruikte links zichtbaar te houden op het startscherm terwijl langere lijsten netjes gecategoriseerd blijven.

Toetsenbordgestuurd zoeken

Open de zoekbalk voor meerdere engines met Ctrl+Shift+/ en zoek op Google, DuckDuckGo, Bing, of een aangepaste engine zonder de muis aan te raken.

Aangepaste achtergronden en weer

Gebruik je eigen achtergrondafbeeldingen of verbind Unsplash voor willekeurige landschappen, en voeg een Open Weather Map API-sleutel toe om de lokale tijd en huidige weersomstandigheden weer te geven.

Geen database vereist

Jump draait als één container zonder externe database, waardoor het triviaal eenvoudig is om te implementeren, een back-up te maken en te verplaatsen tussen servers.

Waarom Jump op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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