Implementeer Netdata met één-klik-installatie.
Realtime infrastructuurbewaking met een granulariteit van 1 seconde, 800+ integraties en geen configuratie vereist.
Kies een VPS-plan voor Netdata
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Netdata kunt bouwen
Netdata is een open-source, realtime infrastructuurmonitoringplatform dat duizenden metrics per seconde verzamelt van je servers, containers, applicaties en clouddiensten. In tegenstelling tot traditionele monitoringstacks die afzonderlijke lagen voor gegevensverzameling, opslag en visualisatie vereisen, bundelt Netdata alle drie in één enkele lichtgewicht agent — en levert het live dashboards binnen enkele seconden na implementatie, zonder handmatige configuratie voor veelvoorkomende services.
Met meer dan 78.000 GitHub-sterren en 500 miljoen Docker-pulls is Netdata een van de meest gebruikte self-hosted monitoringoplossingen. Door het op je eigen VPS te draaien, blijven alle infrastructuurmetrics privé binnen je netwerk, met volledige controle over retentiebeleid, waarschuwingsregels en dashboardtoegang.
Belangrijkste kenmerken van Netdata
1-seconde metrische granulariteit
Detecteert CPU-pieken, geheugendruk en latentiepieken die pollingintervallen van 10 of 60 seconden volledig missen.
800+ automatisch gedetecteerde integraties
Ontdekt en monitort automatisch databases, webservers, message queues en cloudservices die op de host draaien — geen configuratiebestanden nodig.
ML-aangedreven anomaliedetectie
Trains een anomalie-model per metric en brengt ongebruikelijke patronen aan het licht voordat ze storingen veroorzaken, zonder handmatige drempelafstemming.
Docker-containermonitoring
Ontdekt alle actieve containers via de Docker-socket en volgt het CPU-, geheugen-, netwerk-I/O- en schijfgebruik per container.
Voorgeconfigureerde waarschuwingsbibliotheek
Wordt geleverd met honderden beproefde waarschuwingen voor besturingssystemen, databases en applicatiestatistieken — direct actief na implementatie.
Waarom Netdata op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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