Netdata is een open-source, realtime infrastructuurmonitoringplatform dat duizenden metrics per seconde verzamelt van je servers, containers, applicaties en clouddiensten. In tegenstelling tot traditionele monitoringstacks die afzonderlijke lagen voor gegevensverzameling, opslag en visualisatie vereisen, bundelt Netdata alle drie in één enkele lichtgewicht agent — en levert het live dashboards binnen enkele seconden na implementatie, zonder handmatige configuratie voor veelvoorkomende services.

Met meer dan 78.000 GitHub-sterren en 500 miljoen Docker-pulls is Netdata een van de meest gebruikte self-hosted monitoringoplossingen. Door het op je eigen VPS te draaien, blijven alle infrastructuurmetrics privé binnen je netwerk, met volledige controle over retentiebeleid, waarschuwingsregels en dashboardtoegang.