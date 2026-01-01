Implementeer Grafana Tempo met één klik installatie.
Open-source gedistribueerde tracing-backend compatibel met OpenTelemetry, Jaeger en Zipkin, met ingebouwde Grafana-visualisatie.
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Wat je met Grafana Tempo kunt bouwen
Grafana Tempo is een schaalbare gedistribueerde tracing-backend, ontworpen om traces van OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin en andere bronnen te verwerken zonder complexe infrastructuur te vereisen. In tegenstelling tot trace-opslagsystemen die afhankelijk zijn van Elasticsearch of Cassandra, slaat Tempo trace-gegevens op in objectopslag, waardoor het kostenefficiënt is op schaal. Het integreert native met Grafana om engineers direct van een Prometheus-metriek of een Loki-logregel naar de corresponderende trace te laten springen.
Deze template bundelt Tempo met Grafana Alloy als de OpenTelemetry-collector, Prometheus voor metrieken en Grafana als de visualisatielaag — waardoor je een zelfstandige gedistribueerde tracing-stack krijgt die je volledig bezit en beheert op je VPS.
Belangrijkste kenmerken van Grafana Tempo
OpenTelemetry Native
Accepteert traces via OTLP gRPC en HTTP, Jaeger en Zipkin protocollen, zodat elke geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder leverancierspecifieke SDK's.
Statistieken uit traces
Genereert automatisch RED-metrics (snelheid, fouten, duur) uit spandata via de metricsgenerator, en vult Prometheus met inzichten op serviceniveau zonder extra instrumentatie.
Grafana-integratie
De voorgeconfigureerde Grafana-gegevensbron laat je met één klik van elke meting of logregel naar de gecorreleerde trace springen, wat de hoofdoorzaakanalyse versnelt.
TraceQL Querytaal
Een speciaal ontwikkelde querytaal laat je traces filteren en aggregeren op basis van service, duur, foutstatus en span-attributen met een precisie die ad-hoc zoeken niet kan evenaren.
Kostenefficiënte Opslag
Slaat traceergegevens op de lokale schijf op zonder Elasticsearch of Cassandra te vereisen, waardoor de infrastructuur eenvoudig blijft en de operationele kosten voorspelbaar zijn.
Servicegrafiekvisualisatie
Genereert serviceafhankelijkheidskaarten uit traceergegevens en geeft deze weer in Grafana, waardoor teams een altijd actueel overzicht krijgen van inter-servicecommunicatie en latency.
Waarom Grafana Tempo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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