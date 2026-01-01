Grafana Tempo is een schaalbare gedistribueerde tracing-backend, ontworpen om traces van OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin en andere bronnen te verwerken zonder complexe infrastructuur te vereisen. In tegenstelling tot trace-opslagsystemen die afhankelijk zijn van Elasticsearch of Cassandra, slaat Tempo trace-gegevens op in objectopslag, waardoor het kostenefficiënt is op schaal. Het integreert native met Grafana om engineers direct van een Prometheus-metriek of een Loki-logregel naar de corresponderende trace te laten springen.

Deze template bundelt Tempo met Grafana Alloy als de OpenTelemetry-collector, Prometheus voor metrieken en Grafana als de visualisatielaag — waardoor je een zelfstandige gedistribueerde tracing-stack krijgt die je volledig bezit en beheert op je VPS.