Livebook is een open source webapplicatie voor het schrijven van collaboratieve, reproduceerbare Elixir-notebooks. Speciaal gebouwd voor het BEAM-ecosysteem, combineert het live code-uitvoering, uitgebreide datavisualisaties en realtime multiplayer-bewerking in één browsergebaseerde interface. In tegenstelling tot algemene notebookomgevingen is Livebook diep geïntegreerd met het gelijktijdigheidsmodel van Elixir en produceert het notebooks die zijn ontworpen om identiek te draaien over sessies en machines heen.

Livebook zelf hosten op een VPS houdt je notebooks, datapijplijnen en machine learning-experimenten op infrastructuur die je beheert — zonder notebookgroottelimieten, zonder gebruikskosten en zonder dat een cloudservice van derden je code of gegevens verwerkt.