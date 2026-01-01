Implementeer Livebook met één klik installatie.
Interactieve, samenwerkende Elixir notebooks voor data science, automatisering en live code-exploratie.
Kies een VPS-plan voor Livebook
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Livebook kunt bouwen
Livebook is een open source webapplicatie voor het schrijven van collaboratieve, reproduceerbare Elixir-notebooks. Speciaal gebouwd voor het BEAM-ecosysteem, combineert het live code-uitvoering, uitgebreide datavisualisaties en realtime multiplayer-bewerking in één browsergebaseerde interface. In tegenstelling tot algemene notebookomgevingen is Livebook diep geïntegreerd met het gelijktijdigheidsmodel van Elixir en produceert het notebooks die zijn ontworpen om identiek te draaien over sessies en machines heen.
Livebook zelf hosten op een VPS houdt je notebooks, datapijplijnen en machine learning-experimenten op infrastructuur die je beheert — zonder notebookgroottelimieten, zonder gebruikskosten en zonder dat een cloudservice van derden je code of gegevens verwerkt.
Belangrijkste kenmerken van Livebook
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen hetzelfde notitieboek tegelijkertijd bewerken met live cursotracking en conflictvrije gezamenlijke bewerking.
Slimme cellen
Voorgebouwde celtypen automatiseren SQL-query's, HTTP-verzoeken, het lezen van bestanden en het maken van grafieken zonder repetitieve boilerplate-code te schrijven.
ML en datawerkstromen
Native integratie met Nx, Explorer en Kino maakt numerieke berekeningen, dataframes en rijke visualisaties direct in notebooks mogelijk.
Implementatie van notitieboek-apps
Publiceer elke notebook als een zelfstandige interactieve webapplicatie die eindgebruikers kunnen uitvoeren zonder directe toegang tot de Livebook-interface.
Standaard reproduceerbaar
Notebooks leggen alle afhankelijkheden en runtime-waarden vast in het bestand zelf, wat zorgt voor consistente resultaten op verschillende machines en implementaties.
Waarom Livebook op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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