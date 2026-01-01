PowerDNS-Admin is een open-source webinterface voor de PowerDNS autoritatieve DNS-server, die je een gebruiksvriendelijke UI biedt om forward en reverse DNS-zones, records, sjablonen en DNSSEC-sleutels te beheren zonder configuratiebestanden te bewerken of handmatig API-aanroepen te maken. Het ondersteunt rolgebaseerde toegangscontrole, per-zone machtigingen, activiteitslogging en authenticatie via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), en ingebouwde lokale accounts met optionele tweefactorauthenticatie.

Deze template bundelt PowerDNS-Admin samen met een PowerDNS autoritatieve server en MariaDB-backend, zodat je een volledig geïntegreerde DNS-hostingstack krijgt op je eigen VPS. Zelf-hosting plaatst je naamservers, zonedata en DNS API volledig op infrastructuur die je beheert, zonder per-zone kosten en zonder externe DNS-provider in de keten.