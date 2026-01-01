Implementeer PowerDNS-Admin met één klik installatie.
Moderne webinterface voor het beheren van PowerDNS-zones, records, gebruikers en toegangscontrole vanaf één dashboard.
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Wat je met PowerDNS-Admin kunt bouwen
PowerDNS-Admin is een open-source webinterface voor de PowerDNS autoritatieve DNS-server, die je een gebruiksvriendelijke UI biedt om forward en reverse DNS-zones, records, sjablonen en DNSSEC-sleutels te beheren zonder configuratiebestanden te bewerken of handmatig API-aanroepen te maken. Het ondersteunt rolgebaseerde toegangscontrole, per-zone machtigingen, activiteitslogging en authenticatie via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), en ingebouwde lokale accounts met optionele tweefactorauthenticatie.
Deze template bundelt PowerDNS-Admin samen met een PowerDNS autoritatieve server en MariaDB-backend, zodat je een volledig geïntegreerde DNS-hostingstack krijgt op je eigen VPS. Zelf-hosting plaatst je naamservers, zonedata en DNS API volledig op infrastructuur die je beheert, zonder per-zone kosten en zonder externe DNS-provider in de keten.
Belangrijkste kenmerken van PowerDNS-Admin
Zonebeheer-UI
Maak, bewerk en verwijder forward en reverse DNS-zones en -records via een overzichtelijk webdashboard in plaats van zonebestanden te bewerken of ruwe API's aan te roepen.
Gebundelde PowerDNS-server
Bevat een kant-en-klare PowerDNS autoritatieve server met de HTTP API ingeschakeld en vooraf gekoppeld aan de beheer-UI, zodat de stack direct operationeel is.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Wijs beheerders, operators en gebruikers op zoneniveau gedetailleerde machtigingen per zone toe, zodat teams DNS kunnen beheren zonder één super-adminaccount te delen.
Enterpriseauthenticatie
Integreer met bestaande identiteitssystemen met LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), en optionele TOTP tweefactorauthenticatie voor lokale accounts.
Activiteitenlogboek en audit
Elke zone- en recordwijziging wordt gelogd met de verantwoordelijke gebruiker, waardoor je een volledig auditlogboek krijgt voor compliance en het oplossen van incidenten.
Zonesjablonen en IDN
Herbruikbare zonetemplates versnellen het toevoegen van nieuwe domeinen, terwijl volledige IDN- en Punycode-ondersteuning geïnternationaliseerde domeinnamen ondersteunt zonder handmatige conversie.
Waarom PowerDNS-Admin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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