Duplicati is een gratis, open-source back-upclient die gegevens met AES-256 versleutelt voordat het incrementele, gededupliceerde en gecomprimeerde back-ups verstuurt naar meer dan 20 opslagbackends — waaronder Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, en standaardprotocollen zoals SFTP en WebDAV. Omdat de versleuteling client-side plaatsvindt, blijven je gegevens privé, zelfs wanneer ze worden opgeslagen op cloudservices van derden.

Een overzichtelijke webinterface maakt het eenvoudig om back-uptaken te configureren, retentiebeleid in te stellen, de integriteit van back-ups te controleren en geplande uitvoeringen te monitoren. Deduplicatie en compressie op blokniveau houden de opslagkosten laag, zelfs voor grote datasets. Duplicati zelf hosten op een VPS geeft je een betrouwbare, altijd-actieve back-upengine die geplande taken consistent uitvoert zonder afhankelijk te zijn van een ingeschakelde persoonlijke computer.