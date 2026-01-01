Implementeer Duplicati met één klik.
Open-source back-upclient die versleutelde, incrementele back-ups maakt naar cloudopslag en externe servers met een eenvoudige webinterface.
Kies een VPS-plan voor Duplicati
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Duplicati kunt bouwen
Duplicati is een gratis, open-source back-upclient die gegevens met AES-256 versleutelt voordat het incrementele, gededupliceerde en gecomprimeerde back-ups verstuurt naar meer dan 20 opslagbackends — waaronder Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, en standaardprotocollen zoals SFTP en WebDAV. Omdat de versleuteling client-side plaatsvindt, blijven je gegevens privé, zelfs wanneer ze worden opgeslagen op cloudservices van derden.
Een overzichtelijke webinterface maakt het eenvoudig om back-uptaken te configureren, retentiebeleid in te stellen, de integriteit van back-ups te controleren en geplande uitvoeringen te monitoren. Deduplicatie en compressie op blokniveau houden de opslagkosten laag, zelfs voor grote datasets. Duplicati zelf hosten op een VPS geeft je een betrouwbare, altijd-actieve back-upengine die geplande taken consistent uitvoert zonder afhankelijk te zijn van een ingeschakelde persoonlijke computer.
Belangrijkste kenmerken van Duplicati
AES-256 clientzijde-encryptie
Versleutelt alle gegevens voordat deze je server verlaat, zodat back-ups op cloudopslag van derden volledig privé blijven.
20+ opslagbackends
Ondersteunt Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV en vele andere bestemmingen vanuit één interface.
Incrementeel en gededupliceerd
Uploadt alleen gewijzigde blokken na de eerste back-up, waardoor het opslaggebruik en de uploadbandbreedte bij volgende taken drastisch worden verminderd.
Flexibele planning
Configureer geautomatiseerde back-upvensters met retentiebeleid dat oude herstelpunten automatisch laat verlopen om opslagkosten te beheren.
Back-upverificatie
Periodiek test het de back-upintegriteit door gegevens te herstellen en te vergelijken, waardoor stille corruptie wordt opgespoord voordat het een herstelprobleem wordt.
Waarom Duplicati op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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