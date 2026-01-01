Umami is een snel, open-source webanalyseplatform dat websiteverkeer bijhoudt zonder cookies, fingerprinting of cross-site gegevensdeling. Het is standaard AVG-conform, waardoor het een direct alternatief is voor Google Analytics voor teams die prioriteit geven aan de privacy van bezoekers en gegevensbeheer.

Umami zelf hosten op een VPS betekent dat alle bezoekersgegevens op jouw infrastructuur blijven, zonder toegang van derden. Eén enkele PostgreSQL-ondersteunde installatie kan meerdere websites, aangepaste gebeurtenissen en UTM-campagnes bijhouden via een overzichtelijk, realtime dashboard dat toegankelijk is voor jouw hele team.