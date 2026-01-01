Implementeer Umami Analytics met één-klik-installatie.
Privacygericht open source webanalyse alternatief voor Google Analytics zonder cookies en standaard AVG-conform.
Kies een VPS-plan voor Umami Analytics
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Umami Analytics kunt bouwen
Umami is een snel, open-source webanalyseplatform dat websiteverkeer bijhoudt zonder cookies, fingerprinting of cross-site gegevensdeling. Het is standaard AVG-conform, waardoor het een direct alternatief is voor Google Analytics voor teams die prioriteit geven aan de privacy van bezoekers en gegevensbeheer.
Umami zelf hosten op een VPS betekent dat alle bezoekersgegevens op jouw infrastructuur blijven, zonder toegang van derden. Eén enkele PostgreSQL-ondersteunde installatie kan meerdere websites, aangepaste gebeurtenissen en UTM-campagnes bijhouden via een overzichtelijk, realtime dashboard dat toegankelijk is voor jouw hele team.
Belangrijkste kenmerken van Umami Analytics
Cookievrije tracking
Umami verzamelt analyses zonder cookies of permanente identificatiegegevens, waardoor GDPR- en CCPA-conformiteit standaard is gewaarborgd.
Multisite ondersteuning
Volg een onbeperkt aantal websites vanaf één Umami-installatie met afzonderlijke dashboards en geïsoleerde gegevens voor elke property.
Aangepaste gebeurtenissen
Volg knopklikken, formulierinzendingen, downloads en elke aangepaste gebruikersinteractie voorbij standaard paginaweergaven.
Realtime dashboard
Bekijk live bezoekersaantallen, meest bezochte pagina's, verwijzingsbronnen en apparaatoverzichten, realtime bijgewerkt zonder de pagina te verversen.
UTM-campagnetracking
Meet de prestaties van marketingcampagnes door UTM-parameters bij te houden op al je getrackte websites.
Waarom Umami Analytics op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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