LanguageTool is een uitgebreide open-source proefleesserver die grammatica-, stijl-, interpunctie- en spelfouten detecteert in meer dan 25 talen via een eenvoudige RESTful HTTP API. Het gaat veel verder dan de basis spellingcontrole om complexe grammaticale problemen te detecteren, waardoor het een privacyvriendelijk alternatief is voor cloud-grammaticadiensten zoals Grammarly.

Dit is een API-only service zonder traditionele web-UI. Clients — browserextensies, LibreOffice-plugins, code-editors en aangepaste applicaties — wijzen naar jouw implementatie-URL en roepen de /v2/check endpoint direct aan. Zelf-hosting betekent dat geschreven inhoud jouw infrastructuur nooit verlaat, wat essentieel is voor juridische, medische of gevoelige zakelijke documenten.