Implementeer LanguageTool met één klik installatie.
Open source grammatica-, stijl- en spellingscontrole voor meer dan 25 talen, aangeboden als een privé, zelf gehoste REST API.
Kies een VPS-plan voor LanguageTool
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LanguageTool kunt bouwen
LanguageTool is een uitgebreide open-source proefleesserver die grammatica-, stijl-, interpunctie- en spelfouten detecteert in meer dan 25 talen via een eenvoudige RESTful HTTP API. Het gaat veel verder dan de basis spellingcontrole om complexe grammaticale problemen te detecteren, waardoor het een privacyvriendelijk alternatief is voor cloud-grammaticadiensten zoals Grammarly.
Dit is een API-only service zonder traditionele web-UI. Clients — browserextensies, LibreOffice-plugins, code-editors en aangepaste applicaties — wijzen naar jouw implementatie-URL en roepen de /v2/check endpoint direct aan. Zelf-hosting betekent dat geschreven inhoud jouw infrastructuur nooit verlaat, wat essentieel is voor juridische, medische of gevoelige zakelijke documenten.
Belangrijkste kenmerken van LanguageTool
25+ Taalondersteuning
Controleer grammatica en stijl in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Nederlands, Pools en vele andere talen via één enkele dienst.
Grondige grammaticacontrole
Detecteer complexe grammaticale fouten, stijlproblemen en verwarde woorden die simpele spellingcontroleprogramma's missen.
REST API-integratie
Integreer grammaticacontrole in elke applicatie, CMS of editor met een eenvoudig /v2/check HTTP-eindpunt.
N-Gram Taalmodellen
Schakel optionele n-gram-modellen in voor een aanzienlijk verbeterde detectie van veelvoorkomende verwarde woorden en zinnen.
Configureerbare bronnen
Optimaliseer de Java heapgrootte bij implementatie om een balans te vinden tussen geheugengebruik en doorvoer voor je verwachte aanvraagvolume.
Waarom LanguageTool op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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