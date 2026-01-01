Mautic is een volledig open-source marketingautomatiseringsplatform dat bedrijven volledige controle geeft over hun campagnes, contactgegevens en klantreizen. In tegenstelling tot SaaS-marketingtools die per contact kosten in rekening brengen, draait Mautic op je eigen infrastructuur — geen terugkerende platformkosten, geen gegevensdeling met derden en geen vendor lock-in.

Zelf-hosten van Mautic op een VPS houdt je klantgegevens onder je directe controle — cruciaal voor GDPR en vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Zonder prijs per contact kun je je marketingactiviteiten opschalen zonder kostenboetes, terwijl je de volledige eigendom behoudt van elke e-mail, campagne en leadinteractie.