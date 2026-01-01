OliveTin is een kleine, zelf-gehoste Go-service die vooraf gedefinieerde shell-commando's omzet in veilige, met één klik uitvoerbare knoppen in een web-UI. De beheerder beschrijft elke actie in een YAML-configuratiebestand — naam, pictogram, commando, optionele argumenten, optionele bevestigingsdialoog — en OliveTin rendert deze als een overzichtelijk dashboard dat iedereen met toegang kan aanroepen zonder een terminal aan te raken.

Door OliveTin zelf te hosten op je eigen VPS geef je niet-technische huisgenoten, junior teamleden of kiosk-achtige touchscreens een gecontroleerde subset van bewerkingen die ze veilig kunnen uitvoeren — een vastgelopen service herstarten, een wake-on-LAN-pakket verzenden, een Plex-bibliotheek vernieuwen, een back-up starten — zonder SSH-inloggegevens te overhandigen of willekeurige commando-uitvoering bloot te stellen. Omdat OliveTin alleen commando's uitvoert die je expliciet hebt gedeclareerd, blijft het impactgebied beperkt door de YAML-configuratie.