Implementeer OliveTin met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste web-UI die vooraf gedefinieerde shell-commando's beschikbaar maakt als veilige, direct uitvoerbare knoppen.
Kies een VPS-plan voor OliveTin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OliveTin kunt bouwen
OliveTin is een kleine, zelf-gehoste Go-service die vooraf gedefinieerde shell-commando's omzet in veilige, met één klik uitvoerbare knoppen in een web-UI. De beheerder beschrijft elke actie in een YAML-configuratiebestand — naam, pictogram, commando, optionele argumenten, optionele bevestigingsdialoog — en OliveTin rendert deze als een overzichtelijk dashboard dat iedereen met toegang kan aanroepen zonder een terminal aan te raken.
Door OliveTin zelf te hosten op je eigen VPS geef je niet-technische huisgenoten, junior teamleden of kiosk-achtige touchscreens een gecontroleerde subset van bewerkingen die ze veilig kunnen uitvoeren — een vastgelopen service herstarten, een wake-on-LAN-pakket verzenden, een Plex-bibliotheek vernieuwen, een back-up starten — zonder SSH-inloggegevens te overhandigen of willekeurige commando-uitvoering bloot te stellen. Omdat OliveTin alleen commando's uitvoert die je expliciet hebt gedeclareerd, blijft het impactgebied beperkt door de YAML-configuratie.
Belangrijkste kenmerken van OliveTin
YAML-gedefinieerde acties
Beschrijf elk shell-commando in het OliveTin configuratiebestand met titel, pictogram, optionele argumenten en uitvoeringsgedrag om een gepolijst dashboard weer te geven.
Aanraakvriendelijke UI
Responsieve single-page app ontworpen voor telefoons, tablets en wandgemonteerde touchscreens — perfect voor huishoudelijke automatiseringen in kiosk-stijl.
Argument- en keuzelijstinvoer
Zet complexe commando's om in dropdownmenu's, tekstvelden of selectievakjes, zodat niet-technische gebruikers deze elke keer met de juiste parameters kunnen uitvoeren.
Bevestigingsdialoogvensters
Markeer gevoelige acties met vereiste bevestigingen, zodat gevaarlijke commando's een extra klik nodig hebben voordat ze worden uitgevoerd.
Kleine bronnenvoetafdruk
Enkele Go-binary gebruikt slechts een paar MB RAM en minimale CPU, ideaal om op een VPS te draaien naast zwaardere zelf-gehoste services.
Webhook en API
Activeer extern acties via HTTP-webhooks of de REST API om OliveTin te integreren in automatiseringen, scripts en domotica-hubs.
Waarom OliveTin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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