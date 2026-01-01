Tot wel 69% korting op TimescaleDB

Implementeer TimescaleDB met één klik installatie.

Tijdreeksdatabase gebouwd op PostgreSQL — combineert de bekendheid met SQL met de schaalbaarheid en snelheid van een speciaal gebouwde TSDB.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met TimescaleDB kunt bouwen

TimescaleDB breidt PostgreSQL uit met native tijdreeksmogelijkheden, door hypertables, automatische partitionering, continue aggregaties en geavanceerde compressie te bundelen bovenop de SQL-engine die teams al kennen. Omdat het onder de motorkap PostgreSQL is, blijven alle bestaande drivers, ORM's, BI-tools en extensies — inclusief PostGIS en pg_vector — zonder wijzigingen werken.

Zelf-hosten van TimescaleDB op je eigen VPS houdt telemetrie met hoog volume, IoT-sensorstromen en financiële tickdata onder jouw controle zonder prijs per datapunt of uitgaande kosten. De HA-image bundelt Patroni en gangbare PostgreSQL-tools, waardoor je een productieklare basis krijgt voor metrieken, monitoring en analyseverwerking.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van TimescaleDB

Hypertables

Automatisch partitioneren van tijdreeksgegevens over chunks voor snelle invoegingen en query's op een schaal van miljarden rijen, zonder te veranderen hoe je SQL schrijft.

Native compressie

Kolomgeoriënteerde compressie verkleint doorgaans historische gegevens met meer dan 90%, waardoor de opslagkosten worden verlaagd, terwijl recente rijen snel kunnen worden bijgewerkt en opgevraagd.

Continue aggregaten

Gematerialiseerde rollups worden incrementeel op de achtergrond vernieuwd, zodat dashboards over maanden of jaren aan ruwe data subseconde responsief blijven.

Volledige PostgreSQL-compatibiliteit

Werkt met elke PostgreSQL-client, ORM en extensie — inclusief PostGIS voor georuimtelijke gegevens en pg_vector voor AI-embeddings — zonder enige migratie-inspanning.

Gegevensbewaarbeleid

Verwijder of downsample oude datablokken automatisch volgens een schema, waarbij actieve gegevens op snelle opslag worden bewaard en wordt voldaan aan de bewaartermijnvereisten voor compliance.

Waarom TimescaleDB op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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