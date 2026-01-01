TimescaleDB breidt PostgreSQL uit met native tijdreeksmogelijkheden, door hypertables, automatische partitionering, continue aggregaties en geavanceerde compressie te bundelen bovenop de SQL-engine die teams al kennen. Omdat het onder de motorkap PostgreSQL is, blijven alle bestaande drivers, ORM's, BI-tools en extensies — inclusief PostGIS en pg_vector — zonder wijzigingen werken.

Zelf-hosten van TimescaleDB op je eigen VPS houdt telemetrie met hoog volume, IoT-sensorstromen en financiële tickdata onder jouw controle zonder prijs per datapunt of uitgaande kosten. De HA-image bundelt Patroni en gangbare PostgreSQL-tools, waardoor je een productieklare basis krijgt voor metrieken, monitoring en analyseverwerking.