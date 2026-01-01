Implementeer TimescaleDB met één klik installatie.
Tijdreeksdatabase gebouwd op PostgreSQL — combineert de bekendheid met SQL met de schaalbaarheid en snelheid van een speciaal gebouwde TSDB.
Kies een VPS-plan voor TimescaleDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TimescaleDB kunt bouwen
TimescaleDB breidt PostgreSQL uit met native tijdreeksmogelijkheden, door hypertables, automatische partitionering, continue aggregaties en geavanceerde compressie te bundelen bovenop de SQL-engine die teams al kennen. Omdat het onder de motorkap PostgreSQL is, blijven alle bestaande drivers, ORM's, BI-tools en extensies — inclusief PostGIS en pg_vector — zonder wijzigingen werken.
Zelf-hosten van TimescaleDB op je eigen VPS houdt telemetrie met hoog volume, IoT-sensorstromen en financiële tickdata onder jouw controle zonder prijs per datapunt of uitgaande kosten. De HA-image bundelt Patroni en gangbare PostgreSQL-tools, waardoor je een productieklare basis krijgt voor metrieken, monitoring en analyseverwerking.
Belangrijkste kenmerken van TimescaleDB
Hypertables
Automatisch partitioneren van tijdreeksgegevens over chunks voor snelle invoegingen en query's op een schaal van miljarden rijen, zonder te veranderen hoe je SQL schrijft.
Native compressie
Kolomgeoriënteerde compressie verkleint doorgaans historische gegevens met meer dan 90%, waardoor de opslagkosten worden verlaagd, terwijl recente rijen snel kunnen worden bijgewerkt en opgevraagd.
Continue aggregaten
Gematerialiseerde rollups worden incrementeel op de achtergrond vernieuwd, zodat dashboards over maanden of jaren aan ruwe data subseconde responsief blijven.
Volledige PostgreSQL-compatibiliteit
Werkt met elke PostgreSQL-client, ORM en extensie — inclusief PostGIS voor georuimtelijke gegevens en pg_vector voor AI-embeddings — zonder enige migratie-inspanning.
Gegevensbewaarbeleid
Verwijder of downsample oude datablokken automatisch volgens een schema, waarbij actieve gegevens op snelle opslag worden bewaard en wordt voldaan aan de bewaartermijnvereisten voor compliance.
Waarom TimescaleDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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