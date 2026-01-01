Implementeer Wizarr met één-klik-installatie.
Uitnodigings- en gebruikersbeheersysteem voor Plex, Jellyfin en Emby met begeleide onboarding en toegangscontroles.
Kies een VPS-plan voor Wizarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wizarr kunt bouwen
Wizarr is een zelfgehoste tool voor uitnodigings- en gebruikersbeheer voor Plex-, Jellyfin- en Emby-mediaservers. Het genereert veilige, deelbare uitnodigingslinks met configureerbare vervaldatums, beperkingen voor bibliotheektoegang en accountduurbeperkingen, en begeleidt nieuwe gebruikers door een gestroomlijnd onboardingproces om snel verbinding te maken.
Wizarr zelf hosten naast je mediaserver geeft je gedetailleerde controle over wie toegang heeft en voor hoe lang, zonder handmatig gebruikersaccounts te beheren in het beheerderspaneel van elke mediaserver. Het bijhouden van uitnodigingen, sessiebeheer en tools voor groepsbeheer maken het beheren van een gedeelde mediabibliotheek praktisch op elke schaal.
Belangrijkste kenmerken van Wizarr
Uitnodigingslinks
Genereer unieke uitnodigings-URL's met vervaldatums en gebruiksbeperkingen om gecontroleerde toegang tot je mediaserver te delen.
Bibliotheekbeperkingen
Beperk uitgenodigde gebruikers tot specifieke bibliotheken, zodat gasten alleen toegang hebben tot inhoud die je expliciet met hen hebt gedeeld.
Begeleide gebruikersonboarding
Nieuwe genodigden volgen een stapsgewijze installatiegids die hen begeleidt bij het aanmaken van een account en het verbinden van hun media-app.
Multiserver ondersteuning
Beheer gebruikers over Plex-, Jellyfin- en Emby-servers vanaf één enkel Wizarr-dashboard.
Uitnodigingstracking
Monitor welke uitnodigingen zijn gebruikt, wanneer en door wie, om je ledenlijst nauwkeurig en actueel te houden.
Waarom Wizarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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