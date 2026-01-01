Wizarr is een zelfgehoste tool voor uitnodigings- en gebruikersbeheer voor Plex-, Jellyfin- en Emby-mediaservers. Het genereert veilige, deelbare uitnodigingslinks met configureerbare vervaldatums, beperkingen voor bibliotheektoegang en accountduurbeperkingen, en begeleidt nieuwe gebruikers door een gestroomlijnd onboardingproces om snel verbinding te maken.

Wizarr zelf hosten naast je mediaserver geeft je gedetailleerde controle over wie toegang heeft en voor hoe lang, zonder handmatig gebruikersaccounts te beheren in het beheerderspaneel van elke mediaserver. Het bijhouden van uitnodigingen, sessiebeheer en tools voor groepsbeheer maken het beheren van een gedeelde mediabibliotheek praktisch op elke schaal.