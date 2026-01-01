Audiobookshelf is een uitgebreide zelfgehoste mediaserver, specifiek gebouwd voor audioboeken, podcasts en e-boeken. Het biedt een Progressive Web App die toegankelijk is via elke browser, plus native iOS- en Android-apps met ondersteuning voor offline luisteren. Het platform streamt alle audioformaten on-the-fly, haalt automatisch metadata en cover art op, en synchroniseert de individuele afspeelvoortgang voor elke gebruiker op alle apparaten.

Zelf hosten geeft je volledige controle over je mediabibliotheek — geen abonnementskosten, geen limieten voor bestandsgrootte en geen vendor lock-in. Automatisch downloaden van podcasts, RSS-feedgeneratie, hoofdstukbeheer en tools voor het samenvoegen van audiobestanden maken Audiobookshelf een complete vervanging voor commerciële audioboekplatforms, terwijl je luistergewoonten en gekochte content volledig privé blijven.