Implementeer Audiobookshelf met één klik.
Zelfgehoste server voor audioboeken en podcasts met ondersteuning voor meerdere gebruikers, offline mobiele apps en automatische metadata-ophaling.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Audiobookshelf kunt bouwen
Audiobookshelf is een uitgebreide zelfgehoste mediaserver, specifiek gebouwd voor audioboeken, podcasts en e-boeken. Het biedt een Progressive Web App die toegankelijk is via elke browser, plus native iOS- en Android-apps met ondersteuning voor offline luisteren. Het platform streamt alle audioformaten on-the-fly, haalt automatisch metadata en cover art op, en synchroniseert de individuele afspeelvoortgang voor elke gebruiker op alle apparaten.
Zelf hosten geeft je volledige controle over je mediabibliotheek — geen abonnementskosten, geen limieten voor bestandsgrootte en geen vendor lock-in. Automatisch downloaden van podcasts, RSS-feedgeneratie, hoofdstukbeheer en tools voor het samenvoegen van audiobestanden maken Audiobookshelf een complete vervanging voor commerciële audioboekplatforms, terwijl je luistergewoonten en gekochte content volledig privé blijven.
Belangrijkste kenmerken van Audiobookshelf
Voortgangssynchronisatie voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker behoudt een onafhankelijke afspeelvoortgang die synchroniseert tussen browser- en mobiele apparaten, waardoor het ideaal is voor delen binnen het gezin of huishouden.
Offline mobiele apps
Native iOS- en Android-apps laten gebruikers inhoud downloaden om offline te luisteren zonder internetverbinding, perfect voor woon-werkverkeer en reizen.
Automatische metadataophaling
Coverafbeeldingen en metadata worden automatisch opgehaald van Audible, Google Books, iTunes en andere bronnen, zodat je bibliotheek er verzorgd uitziet zonder handmatige inspanning.
Podcastbeheer
Abonneer je op podcasts, download automatisch nieuwe afleveringen en genereer privé RSS-feeds, zodat je kunt luisteren in elke podcastspeler die je al gebruikt.
Hoofdstukhulpmiddelen
Bewerk en zoek hoofdstukgegevens via de Audnexus API, en voeg vervolgens bijgewerkte metadata rechtstreeks in audio-bestanden in voor nauwkeurige hoofdstuknavigatie.
Waarom Audiobookshelf op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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