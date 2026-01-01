Implementeer TensorZero met één klik installatie.
Open source LLMOps gateway die inferentie, observeerbaarheid, evaluaties en optimalisatie verenigt in één enkel Rust-aangedreven platform.
Kies een VPS-plan voor TensorZero
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TensorZero kunt bouwen
TensorZero is een open-source LLMOps-platform dat een krachtige Rust-gateway combineert met ingebouwde observability, evaluaties en optimalisatieworkflows. In tegenstelling tot multi-tool stacks die een proxy, een tracer en een fine-tuning pipeline aan elkaar koppelen, behandelt TensorZero elke inferentie, feedbacksignaal en optimalisatierun als onderdeel van één feedbacklus — waardoor productieverkeer wordt omgezet in de dataset die je prompts, modellen en routeringsbeslissingen verbetert.
TensorZero zelf hosten op je eigen VPS houdt prompts, traces en feedbackgegevens in infrastructuur die je beheert, zonder toeslag per oproep of tokenquota voor observability. De meegeleverde ClickHouse-opslag schaalt naar miljoenen inferenties terwijl de gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock en tientallen andere providers proxy't achter één OpenAI-compatibele API.
Belangrijkste kenmerken van TensorZero
Uniforme LLM-gateway
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM en tientallen andere providers via één enkele OpenAI-compatibele API, geschreven in high-performance Rust.
Ingebouwde observability
Elke inferentie wordt automatisch vastgelegd in ClickHouse met volledige inputs, outputs, latentie en kosten — geen aparte tracingservice vereist.
Productiefeedbacklus
Koppel gebruikersfeedback, evaluaties en statistieken aan elke inferentie om de gelabelde dataset op te bouwen die prompt- en modeloptimalisatie aanstuurt.
Geautomatiseerde optimalisatie
Voer ingebouwde workflows uit om modellen te verfijnen, te destilleren uit grotere modellen en promptvarianten te benchmarken direct vanuit je productieverkeer.
Gestructureerde inferentie
Definieer schema's, sjablonen en varianten in code zodat promptwijzigingen versiebeheerd, typeveilig en routeerbaar zijn zonder je applicatie opnieuw te implementeren.
Open-source zelfgehost
Met een Apache 2.0-licentie en draait volledig op je eigen infrastructuur — je prompts, traces en feedbackgegevens verlaten nooit je VPS.
Waarom TensorZero op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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