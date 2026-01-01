TensorZero is een open-source LLMOps-platform dat een krachtige Rust-gateway combineert met ingebouwde observability, evaluaties en optimalisatieworkflows. In tegenstelling tot multi-tool stacks die een proxy, een tracer en een fine-tuning pipeline aan elkaar koppelen, behandelt TensorZero elke inferentie, feedbacksignaal en optimalisatierun als onderdeel van één feedbacklus — waardoor productieverkeer wordt omgezet in de dataset die je prompts, modellen en routeringsbeslissingen verbetert.

TensorZero zelf hosten op je eigen VPS houdt prompts, traces en feedbackgegevens in infrastructuur die je beheert, zonder toeslag per oproep of tokenquota voor observability. De meegeleverde ClickHouse-opslag schaalt naar miljoenen inferenties terwijl de gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock en tientallen andere providers proxy't achter één OpenAI-compatibele API.