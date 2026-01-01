Implementeer Smocker via een één-klik-installatie.
Eenvoudige en efficiënte HTTP mockserver en proxy met een ingebouwde admin-interface voor het testen en debuggen van API's.
Kies een VPS-plan voor Smocker
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Smocker kunt bouwen
Smocker is een open-source HTTP-mockserver en -proxy, gebouwd voor engineers die realistische, deterministische API-antwoorden nodig hebben tijdens ontwikkeling en testen. Ontwikkelaars definiëren mock-endpoints declaratief in YAML of JSON, spelen scenario's opnieuw af en inspecteren elke inkomende aanvraag in een live admin-UI zonder enige 'glue code' te schrijven.
Smocker zelf hosten op je eigen VPS geeft teams een gedeelde mockomgeving voor integratietests, contractverificatie en demo's, met volledige controle over netwerktoegang, opgenomen verkeer en uptime-garanties die openbare mockingservices niet kunnen evenaren.
Belangrijkste kenmerken van Smocker
Declaratieve mocks
Definieer HTTP-responses in YAML of JSON met request matchers, dynamische templates en geordende scenario's voor voorspelbare testruns.
Live admin-UI
Inspecteer elk inkomend verzoek, bekijk overeenkomende mocks en reset de status vanaf een browsergebaseerd dashboard dat is gebouwd voor snelle feedbackloops.
Proxy en record
Stuur niet-overeenkomende verzoeken door naar een echte upstream en leg de antwoorden vast als herbruikbare mocks voor offline testen.
Sessies en geschiedenis
Groepeer oproepen in benoemde sessies om testruns te isoleren, verkeer opnieuw af te spelen en gedrag te vergelijken tussen releases.
REST API-beheer
Beheer mocks, sessies en geschiedenis programmatisch vanuit CI-pipelines met behulp van een complete REST API.
Lichtgewichtcontainer
Enkele Go-binary, verpakt als een kleine Docker-image, start in milliseconden en draait comfortabel op elk VPS-plan.
Waarom Smocker op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.