Smocker is een open-source HTTP-mockserver en -proxy, gebouwd voor engineers die realistische, deterministische API-antwoorden nodig hebben tijdens ontwikkeling en testen. Ontwikkelaars definiëren mock-endpoints declaratief in YAML of JSON, spelen scenario's opnieuw af en inspecteren elke inkomende aanvraag in een live admin-UI zonder enige 'glue code' te schrijven.

Smocker zelf hosten op je eigen VPS geeft teams een gedeelde mockomgeving voor integratietests, contractverificatie en demo's, met volledige controle over netwerktoegang, opgenomen verkeer en uptime-garanties die openbare mockingservices niet kunnen evenaren.