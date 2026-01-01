Implementeer Typebot met één-klik-installatie.
No-code chatbotbouwer voor het maken van conversatieformulieren, enquêtes en interactieve chatervaringen die je zelf kunt hosten.
Kies een VPS-plan voor Typebot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Typebot kunt bouwen
Typebot is een zelf-gehoste conversatieformulierbouwer die statische HTML-formulieren vervangt door interactieve, chatachtige flows. Met behulp van de drag-and-drop canvas-editor kunnen teams meerstapsgesprekken ontwerpen met voorwaardelijke vertakkingen, aangepaste variabelen en native integraties — zonder code te schrijven. Het platform wordt geleverd als twee services: een bouwer voor het ontwerpen en beheren van flows, en een viewer die gepubliceerde chatbots rechtstreeks aan eindgebruikers levert.
Zelf-hosting van Typebot op jouw VPS geeft je volledige eigendom over inzendingsgegevens, bestandsuploads en API-referenties zonder kosten per inzending en zonder gegevensoverdrachten van derden. Jouw flows draaien op jouw eigen domein, volledig privé, zonder kunstmatige limieten op werkruimtes, teamleden of gepubliceerde bots.
Belangrijkste kenmerken van Typebot
Visuele flowbouwer
Ontwerp vertakkende gesprekken met behulp van een canvas-editor met meer dan 30 bloktypen, waaronder invoer, voorwaarden, media-insluitingen en het innen van betalingen.
Native integraties
Verbind flows direct met OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier en Make.com zonder de editor te verlaten.
Voorwaardelijke logica
Vertak gespreksstromen op basis van gebruikersantwoorden, variabelen of API-reacties om volledig gepersonaliseerde ervaringen te leveren.
Flexibele insluitmodi
Publiceer chatbots als pop-up overlays, zij-widgets, volledige-pagina chat of inline embeds op elke website of web-app.
Realtime analyses
Volg indieningspercentages, afhaakpunten en voltooiingstrechters voor elke gepubliceerde flow vanaf het dashboard.
Teamwerkruimtes
Organiseer workflows over meerdere geïsoleerde werkruimtes met rolgebaseerde toegang voor verschillende teams of klanten.
Waarom Typebot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.