Typebot is een zelf-gehoste conversatieformulierbouwer die statische HTML-formulieren vervangt door interactieve, chatachtige flows. Met behulp van de drag-and-drop canvas-editor kunnen teams meerstapsgesprekken ontwerpen met voorwaardelijke vertakkingen, aangepaste variabelen en native integraties — zonder code te schrijven. Het platform wordt geleverd als twee services: een bouwer voor het ontwerpen en beheren van flows, en een viewer die gepubliceerde chatbots rechtstreeks aan eindgebruikers levert.

Zelf-hosting van Typebot op jouw VPS geeft je volledige eigendom over inzendingsgegevens, bestandsuploads en API-referenties zonder kosten per inzending en zonder gegevensoverdrachten van derden. Jouw flows draaien op jouw eigen domein, volledig privé, zonder kunstmatige limieten op werkruimtes, teamleden of gepubliceerde bots.