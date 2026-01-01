Implementeer MiroFish met één-klik-installatie.
AI-voorspellingsengine die multi-agent zwermsimulatie gebruikt om reële sociale en marktuitkomsten te voorspellen.
Kies een VPS-plan voor MiroFish
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MiroFish kunt bouwen
MiroFish is een AI-voorspellingsengine gebouwd op het OASIS multi-agent simulatiekader. Het bouwt parallelle digitale werelden, bevolkt door duizenden AI-agents, elk met onafhankelijke persoonlijkheden, langetermijngeheugen aangedreven door Zep Cloud, en gedragslogica. Gebruikers kunnen real-world gebeurtenissen als startgegevens injecteren en observeren hoe gesimuleerde populaties reageren — wat resulteert in uitkomstvoorspellingen voor socialemediatrends, marktbewegingen en beleidsimpacten.
MiroFish zelf hosten geeft je toegewijde rekenkracht voor resource-intensieve simulaties en houdt gevoelige bedrijfsinformatie, financiële signalen en pre-release analyses volledig binnen je eigen infrastructuur. Je behoudt ook volledige controle over de selectie van LLM-providers en kostenoptimalisatie.
Belangrijkste kenmerken van MiroFish
Multi-Agent Simulatie
Duizenden AI-agenten met unieke persoonlijkheden en persistent geheugen interageren in parallelle digitale werelden, wat leidt tot opkomende sociale dynamiek.
Sociaal Platformmodellering
Simuleert Twitter-achtige en Reddit-achtige omgevingen met het plaatsen van berichten, reageren, volgen en opnieuw plaatsen om echt platformgedrag te weerspiegelen.
Godweergavebediening
Injecteer variabelen en breaking-news evenementen vanuit een God-achtig perspectief om te observeren hoe de gesimuleerde populatie in realtime reageert.
Geautomatiseerde rapporten
AI-gegenereerde analyserapporten vatten simulatieresultaten en voorspellingen samen, waardoor handmatige interpretatie van complexe agentinteracties wordt verminderd.
Flexibele LLM-backend
Werkt met OpenAI of elke OpenAI API-compatibele provider, waardoor je modellen kunt wisselen om de simulatiekwaliteit af te wegen tegen de kosten.
Waarom MiroFish op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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