MiroFish is een AI-voorspellingsengine gebouwd op het OASIS multi-agent simulatiekader. Het bouwt parallelle digitale werelden, bevolkt door duizenden AI-agents, elk met onafhankelijke persoonlijkheden, langetermijngeheugen aangedreven door Zep Cloud, en gedragslogica. Gebruikers kunnen real-world gebeurtenissen als startgegevens injecteren en observeren hoe gesimuleerde populaties reageren — wat resulteert in uitkomstvoorspellingen voor socialemediatrends, marktbewegingen en beleidsimpacten.

MiroFish zelf hosten geeft je toegewijde rekenkracht voor resource-intensieve simulaties en houdt gevoelige bedrijfsinformatie, financiële signalen en pre-release analyses volledig binnen je eigen infrastructuur. Je behoudt ook volledige controle over de selectie van LLM-providers en kostenoptimalisatie.