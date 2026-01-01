Implementeer NextChat met één klik.
Zelfgehoste AI-chat-UI die OpenAI, Claude, Gemini en 20+ aanbieders ondersteunt via één verfijnde interface.
Kies een VPS-plan voor NextChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NextChat kunt bouwen
NextChat (voorheen ChatGPT-Next-Web) is een open source chatinterface met meer dan 88.000 GitHub-sterren — de meest gewaardeerde zelfgehoste AI-chatclient die beschikbaar is. Het maakt verbinding met OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek en tientallen andere providers, waardoor je met elke LLM kunt chatten via één consistente gebruikersinterface zonder te hoeven wisselen tussen dashboards of te betalen voor een wrapper-service van derden.
Door NextChat zelf te hosten, blijven je API-sleutels en gespreksgeschiedenis privé. Toegang kan worden vergrendeld met een wachtwoordcode, en alle chatgegevens worden opgeslagen in de browser van de gebruiker — er is geen database om te beheren en geen gegevensretentie aan serverzijde.
Belangrijkste kenmerken van NextChat
Multi-provider ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI en 20+ andere providers via één enkele UI zonder van tool te wisselen.
Ingebouwde promptbibliotheek
Honderden vooraf gebouwde systeemprompts voor schrijven, coderen, analyseren en vertalen — of maak en bewaar je eigen aangepaste sjablonen.
Toegangscodebescherming
Beperk wie je instantie kan gebruiken met een wachtwoordcode, en voorkom zo ongeoorloofd gebruik van je API-sleutels wanneer deze openbaar wordt geïmplementeerd.
Geen database vereist
Alle gesprekken worden opgeslagen in de browser van de gebruiker — de server blijft stateless, waardoor implementatie en onderhoud minimaal zijn.
Markdown en codeweergave
Reacties worden weergegeven met volledige markdown-ondersteuning, inclusief syntaxismarkering voor codeblokken, tabellen, LaTeX-wiskunde en inline HTML.
MCP-plug-inondersteuning
Schakel Model Context Protocol (MCP) in om de assistent uit te breiden met externe tools, bestandstoegang en aangepaste integraties.
Waarom NextChat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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