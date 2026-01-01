NextChat (voorheen ChatGPT-Next-Web) is een open source chatinterface met meer dan 88.000 GitHub-sterren — de meest gewaardeerde zelfgehoste AI-chatclient die beschikbaar is. Het maakt verbinding met OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek en tientallen andere providers, waardoor je met elke LLM kunt chatten via één consistente gebruikersinterface zonder te hoeven wisselen tussen dashboards of te betalen voor een wrapper-service van derden.

Door NextChat zelf te hosten, blijven je API-sleutels en gespreksgeschiedenis privé. Toegang kan worden vergrendeld met een wachtwoordcode, en alle chatgegevens worden opgeslagen in de browser van de gebruiker — er is geen database om te beheren en geen gegevensretentie aan serverzijde.