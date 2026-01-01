Notifiarr is een zelf-gehoste client voor de Notifiarr.com-service, die diepe integratie mogelijk maakt tussen je media-automatisatiestack — inclusief Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Plex — en een gecentraliseerd notificatiesysteem. Het fungeert als de brug tussen je lokale services en Notifiarr.com, door gebeurtenissen door te geven, aangepaste workflows te activeren en real-time meldingen te leveren aan Discord, Slack en andere platforms.

Door de Notifiarr-client op je eigen VPS te draaien, behoud je volledige controle over je mediastack-integraties zonder individuele services bloot te stellen aan het internet. Configureer alles via een schone webinterface, bewaak de systeemstatus en leid meldingen precies daarheen waar je ze nodig hebt.