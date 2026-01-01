Implementeer Notifiarr met één-klik installatie.
Uniforme client voor Notifiarr.com die je mediastack verbindt met krachtige notificatie- en automatiseringsworkflows.
Kies een VPS-plan voor Notifiarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Notifiarr kunt bouwen
Notifiarr is een zelf-gehoste client voor de Notifiarr.com-service, die diepe integratie mogelijk maakt tussen je media-automatisatiestack — inclusief Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Plex — en een gecentraliseerd notificatiesysteem. Het fungeert als de brug tussen je lokale services en Notifiarr.com, door gebeurtenissen door te geven, aangepaste workflows te activeren en real-time meldingen te leveren aan Discord, Slack en andere platforms.
Door de Notifiarr-client op je eigen VPS te draaien, behoud je volledige controle over je mediastack-integraties zonder individuele services bloot te stellen aan het internet. Configureer alles via een schone webinterface, bewaak de systeemstatus en leid meldingen precies daarheen waar je ze nodig hebt.
Belangrijkste kenmerken van Notifiarr
Starr App-integratie
Verbind Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en meer om media-evenementen door te geven en automatisch aangepaste meldingen te activeren.
Discord Meldingen
Lever uitgebreide, aanpasbare meldingen naar Discord-kanalen met media-illustraties, metadata en actieknoppen.
Systeemgezondheidsmonitoring
Bewaak schijfruimte, CPU, geheugen en schijfstatus vanaf één dashboard met geautomatiseerde waarschuwingen.
Plex- & Tautulli-ondersteuning
Ontvang updates over wat er nu wordt afgespeeld, afspeelgebeurtenissen en meldingen over gebruikersactiviteit rechtstreeks vanaf je Plex Media Server.
Multiplatform Meldingen
Routeer meldingen naar Slack, Telegram, e-mail en andere platforms naast Discord voor flexibele levering.
Waarom Notifiarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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