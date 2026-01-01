Tracktor is een open-source webapplicatie voor voertuigtracking en vlootbeheer, ontworpen om individuen en kleine bedrijven volledig inzicht te geven in hun voertuigen en activa. Het biedt een overzichtelijk, zelf-gehost dashboard voor het registreren van ritten, het beheren van voertuigen en het monitoren van vlootactiviteit — zonder abonnementskosten of gegevensdeling met derden.

Gebouwd op een lichtgewicht Node.js-stack met SQLite-opslag, is Tracktor eenvoudig te implementeren en vereist het minimale bronnen. Je vlootgegevens blijven op je eigen server, waardoor je volledige controle hebt over toegang, privacy en bewaring. Eerste-keer-bezoekers worden gevraagd een beheerdersaccount te registreren, wat de initiële installatie naadloos maakt.