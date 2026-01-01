Implementeer Tracktor met één-klik-installatie.
Open-source voertuigvolgsysteem en wagenparkbeheerplatform om je voertuigen en activa op één plek te monitoren.
Kies een VPS-plan voor Tracktor
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tracktor kunt bouwen
Tracktor is een open-source webapplicatie voor voertuigtracking en vlootbeheer, ontworpen om individuen en kleine bedrijven volledig inzicht te geven in hun voertuigen en activa. Het biedt een overzichtelijk, zelf-gehost dashboard voor het registreren van ritten, het beheren van voertuigen en het monitoren van vlootactiviteit — zonder abonnementskosten of gegevensdeling met derden.
Gebouwd op een lichtgewicht Node.js-stack met SQLite-opslag, is Tracktor eenvoudig te implementeren en vereist het minimale bronnen. Je vlootgegevens blijven op je eigen server, waardoor je volledige controle hebt over toegang, privacy en bewaring. Eerste-keer-bezoekers worden gevraagd een beheerdersaccount te registreren, wat de initiële installatie naadloos maakt.
Belangrijkste kenmerken van Tracktor
Voertuigbeheer
Voeg je hele wagenpark toe en organiseer het op één plek, waarbij je elk voertuig volgt met zijn eigen profiel, details en activiteitsgeschiedenis.
Ritregistratie
Leg ritten vast met start- en eindpunten, afstanden en tijdstempels om een nauwkeurige geschiedenis van voertuiggebruik en routes op te bouwen.
Zelfgehoste privacy
Alle wagenparkgegevens worden op jouw eigen server opgeslagen — geen trackingdiensten van derden, geen abonnementskosten en geen leveranciersafhankelijkheid.
Lichtgewicht SQLite-opslag
Gebruikt SQLite voor permanente opslag, waardoor de implementatie eenvoudig en resource-efficiënt blijft zonder een aparte databaseserver te vereisen.
Gebruikersauthenticatie
Ingebouwde authenticatie beveiligt de toegang tot jouw vlootgegevens, waarbij registratie bij het eerste bezoek de initiële installatie eenvoudig maakt.
Waarom Tracktor op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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