Shelfmark is een zelfgehoste webapplicatie die tegelijkertijd zoekt naar boeken en audioboeken via meerdere bronnen — waaronder webcatalogi, torrent-indexeerders, Usenet en IRC-kanalen — en de resultaten levert aan je lokale bibliotheekbeheerder. Het ondersteunt toegang voor meerdere gebruikers met een ingebouwd aanvraagsysteem, zodat gezinsleden kunnen bladeren en downloadaanvragen kunnen indienen zonder dat er aparte accounts nodig zijn voor elke integratie.

Shelfmark integreert met Calibre, Calibre-Web, Grimmory en Audiobookshelf om gedownloade titels direct toe te voegen aan je bestaande bibliotheek. Alle configuratie en geschiedenis worden opgeslagen in één SQLite-database binnen de configuratiemap — er is geen externe databaseservice vereist.