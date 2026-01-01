Implementeer Shelfmark met één-klik installatie.
Zelfgehoste zoekplatform voor boeken en audioboeken dat titels van meerdere bronnen vindt en downloadt naar je bibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Shelfmark
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shelfmark kunt bouwen
Shelfmark is een zelfgehoste webapplicatie die tegelijkertijd zoekt naar boeken en audioboeken via meerdere bronnen — waaronder webcatalogi, torrent-indexeerders, Usenet en IRC-kanalen — en de resultaten levert aan je lokale bibliotheekbeheerder. Het ondersteunt toegang voor meerdere gebruikers met een ingebouwd aanvraagsysteem, zodat gezinsleden kunnen bladeren en downloadaanvragen kunnen indienen zonder dat er aparte accounts nodig zijn voor elke integratie.
Shelfmark integreert met Calibre, Calibre-Web, Grimmory en Audiobookshelf om gedownloade titels direct toe te voegen aan je bestaande bibliotheek. Alle configuratie en geschiedenis worden opgeslagen in één SQLite-database binnen de configuratiemap — er is geen externe databaseservice vereist.
Belangrijkste kenmerken van Shelfmark
Multibronnenboekzoektocht
Zoek tegelijkertijd in webcatalogi, torrent-indexeerders, Usenet en IRC-kanalen en vergelijk de resultaten vanuit één interface.
Bibliotheekmanagerintegratie
Verbind met Calibre, Calibre-Web, Grimmory of Audiobookshelf om gedownloade boeken direct naar je bestaande bibliotheek te routeren.
Multi-user aanvraagsysteem
Gezinsleden kunnen zoekresultaten bekijken en downloadverzoeken indienen via hun eigen accounts, zonder directe toegang tot downloadclients.
Flexibele Authenticatie
Kies uit geen authenticatie, ingebouwde gebruikersaccounts, reverse proxy-headers of OIDC om te voldoen aan jouw netwerkbeveiligingsvereisten.
Standalone implementatie
SQLite slaat alle configuratie en geschiedenis op binnen het configuratievolume — er is geen externe databaseservice nodig om Shelfmark uit te voeren.
Waarom Shelfmark op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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