Swing Music geeft jouw persoonlijke audiocollectie de streamingkwaliteitervaring die commerciële diensten bieden — zonder abonnementskosten, licentiebeperkingen of audiocompressie. Het scant automatisch jouw muziekmappen, extraheert metadata en organiseert alles op artiest, album en genre met een verfijnde webinterface die albumhoezen, songtekstweergave en gepersonaliseerde dagelijkse mixen op basis van jouw luistergeschiedenis omvat.

Zelf hosten op jouw VPS geeft je betrouwbare toegang op afstand tot jouw bibliotheek, overal vandaan, zonder afhankelijk te zijn van uploadsnelheden thuis of dynamische IP's. FLAC en lossless formaten worden native afgespeeld, zodat jouw audiokwaliteit nooit in het gedrang komt, en multi-gebruikersprofielen betekenen dat het hele gezin één bibliotheek kan delen terwijl ze afzonderlijke luistergeschiedenissen behouden.