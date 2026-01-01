Implementeer Swing Music met één-klik installatie.
Zelfgehoste muziekstreamingserver met een Spotify-achtige interface voor je persoonlijke audiocollectie, dagelijkse mixen, songteksten en FLAC-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Swing Music
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Swing Music kunt bouwen
Swing Music geeft jouw persoonlijke audiocollectie de streamingkwaliteitervaring die commerciële diensten bieden — zonder abonnementskosten, licentiebeperkingen of audiocompressie. Het scant automatisch jouw muziekmappen, extraheert metadata en organiseert alles op artiest, album en genre met een verfijnde webinterface die albumhoezen, songtekstweergave en gepersonaliseerde dagelijkse mixen op basis van jouw luistergeschiedenis omvat.
Zelf hosten op jouw VPS geeft je betrouwbare toegang op afstand tot jouw bibliotheek, overal vandaan, zonder afhankelijk te zijn van uploadsnelheden thuis of dynamische IP's. FLAC en lossless formaten worden native afgespeeld, zodat jouw audiokwaliteit nooit in het gedrang komt, en multi-gebruikersprofielen betekenen dat het hele gezin één bibliotheek kan delen terwijl ze afzonderlijke luistergeschiedenissen behouden.
Belangrijkste kenmerken van Swing Music
Verliesvrije audiostreaming
Streamt FLAC en andere lossless formaten native zonder transcodering of compressie, met behoud van de volledige audiokwaliteit van je opnames.
Dagelijkse mixen
Genereert gepersonaliseerde afspeellijsten op basis van je luistergeschiedenis, haalt albums naar boven die je recentelijk niet hebt afgespeeld en houdt je bibliotheek fris.
Tekstenweergave
Toont gesynchroniseerde songteksten tijdens het afspelen, zodat je mee kunt lezen zonder over te schakelen naar een aparte app of browsertabblad.
Last.fm-scrobbling
Registreert elk nummer dat je afspeelt automatisch naar Last.fm, waardoor je luisterstatistieken en muziekaanbevelingen actueel blijven.
Multi-gebruikersprofielen
Elke gebruiker behoudt zijn eigen luistergeschiedenis, favorieten en aanbevelingen, terwijl hij dezelfde muziekbibliotheek op de server deelt.
Waarom Swing Music op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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