Checkrr is een open-source bibliotheekintegriteitsscanner die grote mediacollecties beschermt tegen stille corruptie. Het voert ffprobe-, magic-number- en mimetype-controles uit op elk video-, audio- en ondertitelbestand in je bibliotheek, en hasht vervolgens geverifieerde bestanden in een bbolt-database, zodat toekomstige scans bekende, goede inhoud overslaan en in minuten in plaats van uren worden voltooid.

Wanneer een bestand de inspectie niet doorstaat, maakt Checkrr verbinding met de arr-stack die je al gebruikt — Sonarr, Radarr of Lidarr — verwijdert de beschadigde kopie en activeert een nieuwe download via de bijbehorende service. Zelf-hosting van Checkrr houdt je media-inventaris onder je eigen controle, zonder API-limieten van derden en zonder doorlopende kosten.