Tot wel 69% korting op Checkrr

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Scan Plex- en Jellyfin-bibliotheken op beschadigde mediabestanden en vervang automatisch defecte bestanden via Sonarr, Radarr en Lidarr.

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 5,49 /mnd
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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Checkrr kunt bouwen

Checkrr is een open-source bibliotheekintegriteitsscanner die grote mediacollecties beschermt tegen stille corruptie. Het voert ffprobe-, magic-number- en mimetype-controles uit op elk video-, audio- en ondertitelbestand in je bibliotheek, en hasht vervolgens geverifieerde bestanden in een bbolt-database, zodat toekomstige scans bekende, goede inhoud overslaan en in minuten in plaats van uren worden voltooid.

Wanneer een bestand de inspectie niet doorstaat, maakt Checkrr verbinding met de arr-stack die je al gebruikt — Sonarr, Radarr of Lidarr — verwijdert de beschadigde kopie en activeert een nieuwe download via de bijbehorende service. Zelf-hosting van Checkrr houdt je media-inventaris onder je eigen controle, zonder API-limieten van derden en zonder doorlopende kosten.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Checkrr

ffprobe integriteitsscans

Detecteert onvolledige, verkeerd gelabelde en onafspeelbare bestanden die Plex en Jellyfin geruisloos overslaan tijdens het afspelen.

Sonarr Radarr Lidarr

Verwijdert beschadigde bestanden en start een nieuwe download via je bestaande arr-stack zonder handmatige tussenkomst.

Hash-gebaseerde snelle herscans

Slaat bestandshashes op in een bbolt-database, zodat herhaalde scans geverifieerde inhoud overslaan en multi-terabyte-bibliotheken in minuten afwerken.

Multi-instantie arr-ondersteuning

Maakt verbinding met meerdere Sonarr- en Radarr-instanties tegelijkertijd, met padtoewijzingen per instantie voor 4K, anime en standaardbibliotheken.

Ingebouwde meldingen

Verstuurt resultaten naar Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP en Healthchecks voor onbeheerde geplande scans.

Waarom Checkrr op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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