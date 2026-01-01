Implementeer Checkrr met een één-klik-installatie.
Scan Plex- en Jellyfin-bibliotheken op beschadigde mediabestanden en vervang automatisch defecte bestanden via Sonarr, Radarr en Lidarr.
Kies een VPS-plan voor Checkrr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkrr kunt bouwen
Checkrr is een open-source bibliotheekintegriteitsscanner die grote mediacollecties beschermt tegen stille corruptie. Het voert ffprobe-, magic-number- en mimetype-controles uit op elk video-, audio- en ondertitelbestand in je bibliotheek, en hasht vervolgens geverifieerde bestanden in een bbolt-database, zodat toekomstige scans bekende, goede inhoud overslaan en in minuten in plaats van uren worden voltooid.
Wanneer een bestand de inspectie niet doorstaat, maakt Checkrr verbinding met de arr-stack die je al gebruikt — Sonarr, Radarr of Lidarr — verwijdert de beschadigde kopie en activeert een nieuwe download via de bijbehorende service. Zelf-hosting van Checkrr houdt je media-inventaris onder je eigen controle, zonder API-limieten van derden en zonder doorlopende kosten.
Belangrijkste kenmerken van Checkrr
ffprobe integriteitsscans
Detecteert onvolledige, verkeerd gelabelde en onafspeelbare bestanden die Plex en Jellyfin geruisloos overslaan tijdens het afspelen.
Sonarr Radarr Lidarr
Verwijdert beschadigde bestanden en start een nieuwe download via je bestaande arr-stack zonder handmatige tussenkomst.
Hash-gebaseerde snelle herscans
Slaat bestandshashes op in een bbolt-database, zodat herhaalde scans geverifieerde inhoud overslaan en multi-terabyte-bibliotheken in minuten afwerken.
Multi-instantie arr-ondersteuning
Maakt verbinding met meerdere Sonarr- en Radarr-instanties tegelijkertijd, met padtoewijzingen per instantie voor 4K, anime en standaardbibliotheken.
Ingebouwde meldingen
Verstuurt resultaten naar Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP en Healthchecks voor onbeheerde geplande scans.
Waarom Checkrr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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