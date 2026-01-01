Implementeer TinyAuth met Ã©Ã©n klik.
Lichtgewicht Traefik forward-auth middleware die een inlogscherm toevoegt aan elke zelf-gehoste app met Ã©Ã©n label.
Kies een VPS-plan voor TinyAuth
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TinyAuth kunt bouwen
TinyAuth is een lichtgewicht, zelfgehoste authenticatiemiddleware die een inlogscherm toevoegt aan elke applicatie die achter de Traefik reverse proxy draait. In tegenstelling tot volwaardige identiteitsproviders is TinyAuth een enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, die binnen enkele seconden kan worden geÃ¯mplementeerd met minimale configuratie. EÃ©n middleware-label in het Docker Compose-bestand van een app is alles wat nodig is om de toegang te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord of OAuth-login.
TinyAuth zelf hosten op je VPS betekent dat elke app die je implementeert â€” dashboards, ontwikkelaarstools, monitoringdiensten â€” een enkele authenticatielaag deelt zonder die diensten openbaar te maken. OAuth-integratie met Google, GitHub en elke OIDC-provider laat teamleden inloggen met bestaande inloggegevens, en ingebouwde TOTP-ondersteuning voegt tweefactorauthenticatie toe zonder een extra service te vereisen.
Belangrijkste kenmerken van TinyAuth
Traefik Doorstuurauthenticatie
Voeg een inlogmuur toe aan elke Traefik-gerouteerde app door een enkel middleware-label toe te voegen â€” er zijn geen wijzigingen aan de beveiligde applicatie nodig.
Ondersteuning voor OAuth-aanbieders
Maak inloggen mogelijk via Google, GitHub of een OIDC-compatibele provider, zodat teamleden bestaande inloggegevens gebruiken in plaats van afzonderlijke wachtwoorden te beheren.
TOTP Tweefactorauthenticatie
Voeg tijdgebaseerde eenmalige wachtwoorden toe aan elk account, waardoor de toegang tot zelfgehoste apps wordt beveiligd zonder een speciale 2FA-dienst te implementeren.
Subdomeincookiedeling
EÃ©n enkele TinyAuth-login dekt alle apps die gehost worden op subdomeinen van hetzelfde domein, zodat gebruikers zich Ã©Ã©n keer aanmelden en vrijelijk door de stack kunnen bewegen.
Geen externe afhankelijkheden
Draait als Ã©Ã©n binair bestand met SQLite-opslag â€” geen Redis, PostgreSQL of LDAP vereist, waardoor de benodigde resources minimaal blijven op elk VPS-plan.
Waarom TinyAuth op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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