Tot wel 69% korting op TinyAuth

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Lichtgewicht Traefik forward-auth middleware die een inlogscherm toevoegt aan elke zelf-gehoste app met Ã©Ã©n label.

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â‚¬5,49/mnd
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â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met TinyAuth kunt bouwen

TinyAuth is een lichtgewicht, zelfgehoste authenticatiemiddleware die een inlogscherm toevoegt aan elke applicatie die achter de Traefik reverse proxy draait. In tegenstelling tot volwaardige identiteitsproviders is TinyAuth een enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, die binnen enkele seconden kan worden geÃ¯mplementeerd met minimale configuratie. EÃ©n middleware-label in het Docker Compose-bestand van een app is alles wat nodig is om de toegang te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord of OAuth-login.

TinyAuth zelf hosten op je VPS betekent dat elke app die je implementeert â€” dashboards, ontwikkelaarstools, monitoringdiensten â€” een enkele authenticatielaag deelt zonder die diensten openbaar te maken. OAuth-integratie met Google, GitHub en elke OIDC-provider laat teamleden inloggen met bestaande inloggegevens, en ingebouwde TOTP-ondersteuning voegt tweefactorauthenticatie toe zonder een extra service te vereisen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van TinyAuth

Traefik Doorstuurauthenticatie

Voeg een inlogmuur toe aan elke Traefik-gerouteerde app door een enkel middleware-label toe te voegen â€” er zijn geen wijzigingen aan de beveiligde applicatie nodig.

Ondersteuning voor OAuth-aanbieders

Maak inloggen mogelijk via Google, GitHub of een OIDC-compatibele provider, zodat teamleden bestaande inloggegevens gebruiken in plaats van afzonderlijke wachtwoorden te beheren.

TOTP Tweefactorauthenticatie

Voeg tijdgebaseerde eenmalige wachtwoorden toe aan elk account, waardoor de toegang tot zelfgehoste apps wordt beveiligd zonder een speciale 2FA-dienst te implementeren.

Subdomeincookiedeling

EÃ©n enkele TinyAuth-login dekt alle apps die gehost worden op subdomeinen van hetzelfde domein, zodat gebruikers zich Ã©Ã©n keer aanmelden en vrijelijk door de stack kunnen bewegen.

Geen externe afhankelijkheden

Draait als Ã©Ã©n binair bestand met SQLite-opslag â€” geen Redis, PostgreSQL of LDAP vereist, waardoor de benodigde resources minimaal blijven op elk VPS-plan.

Waarom TinyAuth op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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