TinyAuth is een lichtgewicht, zelfgehoste authenticatiemiddleware die een inlogscherm toevoegt aan elke applicatie die achter de Traefik reverse proxy draait. In tegenstelling tot volwaardige identiteitsproviders is TinyAuth een enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, die binnen enkele seconden kan worden geÃ¯mplementeerd met minimale configuratie. EÃ©n middleware-label in het Docker Compose-bestand van een app is alles wat nodig is om de toegang te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord of OAuth-login.

TinyAuth zelf hosten op je VPS betekent dat elke app die je implementeert â€” dashboards, ontwikkelaarstools, monitoringdiensten â€” een enkele authenticatielaag deelt zonder die diensten openbaar te maken. OAuth-integratie met Google, GitHub en elke OIDC-provider laat teamleden inloggen met bestaande inloggegevens, en ingebouwde TOTP-ondersteuning voegt tweefactorauthenticatie toe zonder een extra service te vereisen.