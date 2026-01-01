Faktory is een standalone achtergrondtaakserver die krachtige taakverwerking naar elke programmeertaal brengt. Het biedt een eenvoudige protocolgebaseerde interface, zodat workers geschreven in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP en meer allemaal dezelfde taakinfrastructuur kunnen delen zonder gebonden te zijn aan één enkel taalecosysteem.

Faktory zelf hosten op je VPS geeft je volledige controle over taakwachtrijen, herhalingslogica en prestatiegegevens. Het ingebouwde webdashboard laat je de doorvoer monitoren, mislukte taken inspecteren en wachtrijen in realtime beheren zonder extra tooling.