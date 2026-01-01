Implementeer Faktory met één klik.
Krachtige, taalonafhankelijke achtergrondtaakserver met een ingebouwde web-UI voor het monitoren en beheren van taken.
Kies een VPS-plan voor Faktory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Faktory kunt bouwen
Faktory is een standalone achtergrondtaakserver die krachtige taakverwerking naar elke programmeertaal brengt. Het biedt een eenvoudige protocolgebaseerde interface, zodat workers geschreven in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP en meer allemaal dezelfde taakinfrastructuur kunnen delen zonder gebonden te zijn aan één enkel taalecosysteem.
Faktory zelf hosten op je VPS geeft je volledige controle over taakwachtrijen, herhalingslogica en prestatiegegevens. Het ingebouwde webdashboard laat je de doorvoer monitoren, mislukte taken inspecteren en wachtrijen in realtime beheren zonder extra tooling.
Belangrijkste kenmerken van Faktory
Taalonafhankelijk ontwerp
Elke taal met een Faktory clientbibliotheek kan taken inplannen en verwerken, waardoor integratie over polyglotte stacks eenvoudig wordt.
Ingebouwd Webdashboard
Bewaak wachtrijdieptes, taakdoorvoer en storingen via een intuïtieve, browsergebaseerde UI die direct beschikbaar is.
Betrouwbare taakpersistentie
Taken worden op schijf opgeslagen met behulp van een ingebouwde Redis-compatibele opslag, zodat er geen werk verloren gaat bij herstarts of storingen.
Automatische herpogingen
Mislukte taken worden automatisch opnieuw geprobeerd met configureerbare back-off schema's, waardoor handmatige tussenkomst voor tijdelijke fouten wordt verminderd.
Wachtrijprioritering
Routeer taken naar benoemde wachtrijen met configureerbare gewichten, zodat werk met hoge prioriteit altijd als eerste wordt verwerkt.
Waarom Faktory op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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