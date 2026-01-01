Implementeer Plane met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Open source projectmanagementplatform voor issue tracking, sprintcycli en productroadmaps â€” een zelfgehost alternatief voor Jira en Linear.
Kies een VPS-plan voor Plane
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plane kunt bouwen
Plane is een krachtig open-source projectmanagementplatform dat dient als een modern alternatief voor Jira, Linear, Monday.com en ClickUp. Teams volgen problemen, voeren sprintcycli uit met burn-down grafieken, plannen productroadmaps en werken in realtime samen â€” allemaal zonder kosten per gebruiker of dat je gegevens je infrastructuur verlaten.
De zelf-gehoste implementatie omvat PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ-berichtenwachtrij en MinIO-objectopslag voor een volledig zelfstandige installatie. In tegenstelling tot SaaS-projecttools die per gebruiker kosten in rekening brengen, biedt het draaien van Plane op jouw VPS onbeperkte gebruikers en projecten tegen vaste infrastructuurkosten met volledig eigendom van de gegevens.
Belangrijkste kenmerken van Plane
Probleemregistratie
CreÃ«er en beheer werkitems met opgemaakte tekst, bestandsbijlagen, deelproblemen en projectoverschrijdende verwijzingen in Ã©Ã©n gecentraliseerd overzicht.
Sprintcycli
Draai agile sprints met burn-down grafieken en het bijhouden van teamvoortgang om de ontwikkelingscadans op schema te houden.
Productroadmaps
Plan en communiceer de productrichting met visuele roadmaps die direct linken naar de problemen en modules die elke mijlpaal opleveren.
Realtime samenwerking
Live updates zorgen ervoor dat elk teamlid de meest recente probleemstatus, opmerkingen en toewijzingen ziet, zonder handmatig te hoeven verversen.
Aanpasbare weergaven
Bouw gefilterde bord-, lijst- en kalenderweergaven die kunnen worden opgeslagen en gedeeld binnen het team voor consistent projectinzicht.
Modules en Analyses
Groepeer gerelateerde problemen in modules voor complexe projecten en volg vervolgens de voortgang met ingebouwde analyses en trendvisualisaties.
Waarom Plane op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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