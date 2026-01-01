Implementeer Teedy via een één-klik installatie.
Open-source documentbeheersysteem met OCR en full-text zoeken voor het organiseren van scans, pdf's en bestanden.
Kies een VPS-plan voor Teedy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Teedy kunt bouwen
Teedy is een open-source documentbeheersysteem dat een stapel gescande papieren, PDF's en digitale bestanden verandert in een gestructureerd, doorzoekbaar archief. Elk geüpload document wordt door OCR gehaald zodat de tekst volledig doorzoekbaar wordt, en een flexibel systeem van tags, hiërarchische categorieën en aangepaste metadata houdt grote collecties georganiseerd. Een schone responsieve webinterface, multi-user accounts met gedetailleerde machtigingen en een complete REST API maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams.
Teedy zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelig papierwerk — contracten, facturen, belastinggegevens en identiteitsdocumenten — binnen infrastructuur die je beheert in plaats van een cloud van derden, terwijl het nog steeds OCR, full-text zoeken en auditvriendelijke versiebeheer standaard levert.
Belangrijkste kenmerken van Teedy
OCR-tekstextractie
Extraheert automatisch tekst uit gescande afbeeldingen en pdf's met ingebouwde OCR, waardoor elk document volledig doorzoekbaar wordt.
Full-text zoeken
Doorzoek het hele archief op documentinhoud, tags of metadata om elk bestand binnen enkele seconden te vinden.
Tags en metadata
Organiseer documenten met hiërarchische tags, aangepaste metadatavelden en relaties in plaats van rigide mappenstructuren.
Multi-gebruikersrechten
Maak gebruikers- en groepsaccounts aan met gedetailleerde toegangscontrolelijsten, zodat teams documenten veilig kunnen delen.
REST API en automatisering
Automatiseer uploads, invoer en integraties via een complete REST API en e-mail-importondersteuning.
Waarom Teedy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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