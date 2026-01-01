Teedy is een open-source documentbeheersysteem dat een stapel gescande papieren, PDF's en digitale bestanden verandert in een gestructureerd, doorzoekbaar archief. Elk geüpload document wordt door OCR gehaald zodat de tekst volledig doorzoekbaar wordt, en een flexibel systeem van tags, hiërarchische categorieën en aangepaste metadata houdt grote collecties georganiseerd. Een schone responsieve webinterface, multi-user accounts met gedetailleerde machtigingen en een complete REST API maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams.

Teedy zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelig papierwerk — contracten, facturen, belastinggegevens en identiteitsdocumenten — binnen infrastructuur die je beheert in plaats van een cloud van derden, terwijl het nog steeds OCR, full-text zoeken en auditvriendelijke versiebeheer standaard levert.