Implementeer Annif met een één-klik installatie.
Meertalige geautomatiseerde onderwerpindexeringstoolkit voor bibliotheken, archieven, musea en onderzoeksworkflows.
Kies een VPS-plan voor Annif
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Annif kunt bouwen
Annif is een open-source toolkit van de Nationale Bibliotheek van Finland die automatisch onderwerpsaanduidingen toewijst aan documenten. Het combineert lexicale, statistische en machine learning-backends, waaronder TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE en ensemblemodellen, zodat catalogiseerders de algoritmes kunnen kiezen of combineren die het beste passen bij elke collectie en taal.
Door Annif zelf te hosten op je eigen VPS blijven trainingscorpora, gecontroleerde vocabulaires en bibliografische metadata onder jouw volledige controle, in plaats van ze naar een indexeringsdienst van derden te sturen. De container exposeert een REST API en een browsergebaseerde UI voor het testen van projecten, zodat het integreren van Annif in bestaande catalogiseringspijplijnen of het bouwen van aangepaste clients alleen HTTP-aanroepen vereist.
Belangrijkste kenmerken van Annif
Meerdere indexeringbackends
Kies tussen TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE en stwfsapy, of combineer ze tot ensembles die zijn afgestemd op elke taal en collectie.
Meertalige ondersteuning
Configureerbare analysers verwerken Fins, Zweeds, Engels, Duits en andere talen via Snowball-stemmers, Voikko en spaCy-pipelines.
REST API en webinterface
Ingebouwde browser-UI laat je experimenteren met projecten, terwijl het OpenAPI-gedocumenteerde REST-eindpunt Annif integreert in bestaande catalogiseertools.
Gecontroleerde vocabulaires
Laad SKOS-, TSV- of CSV-vocabulaires zoals YSO, LCSH of je eigen thesaurus, zodat suggesties overeenkomen met autoriteitsbestanden.
CLI voor training en evaluatie
Beheer projecten, train modellen en meet de precisie en recall ten opzichte van gouden standaard corpora met een scriptbare commandoregelinterface.
Waarom Annif op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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