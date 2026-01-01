Annif is een open-source toolkit van de Nationale Bibliotheek van Finland die automatisch onderwerpsaanduidingen toewijst aan documenten. Het combineert lexicale, statistische en machine learning-backends, waaronder TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE en ensemblemodellen, zodat catalogiseerders de algoritmes kunnen kiezen of combineren die het beste passen bij elke collectie en taal.

Door Annif zelf te hosten op je eigen VPS blijven trainingscorpora, gecontroleerde vocabulaires en bibliografische metadata onder jouw volledige controle, in plaats van ze naar een indexeringsdienst van derden te sturen. De container exposeert een REST API en een browsergebaseerde UI voor het testen van projecten, zodat het integreren van Annif in bestaande catalogiseringspijplijnen of het bouwen van aangepaste clients alleen HTTP-aanroepen vereist.