MySQL is 's werelds meest gebruikte open-source relationele database, vertrouwd als de datalaag achter talloze websites, SaaS-producten en zakelijke applicaties. Het combineert volledige ACID-conformiteit via de InnoDB opslag-engine met bewezen replicatie, een volwassen SQL-dialect en brede driverondersteuning voor elke belangrijke programmeertaal, zodat de apps en frameworks die je al gebruikt er zonder problemen mee verbinden.

MySQL draaien op je eigen VPS geeft je dedicated CPU, geheugen en schijf voor je query's, volledige controle over configuratie en afstemming, en één gedeelde databaseserver voor al je applicaties — zonder de terugkerende kosten en resourcebeperkingen van beheerde databaseservices.