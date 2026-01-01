Implementeer MySQL met één-klik-installatie.
De populairste open-source relationele database ter wereld, die overal web-apps en platforms aandrijft.
Kies een VPS-plan voor MySQL
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MySQL kunt bouwen
MySQL is 's werelds meest gebruikte open-source relationele database, vertrouwd als de datalaag achter talloze websites, SaaS-producten en zakelijke applicaties. Het combineert volledige ACID-conformiteit via de InnoDB opslag-engine met bewezen replicatie, een volwassen SQL-dialect en brede driverondersteuning voor elke belangrijke programmeertaal, zodat de apps en frameworks die je al gebruikt er zonder problemen mee verbinden.
MySQL draaien op je eigen VPS geeft je dedicated CPU, geheugen en schijf voor je query's, volledige controle over configuratie en afstemming, en één gedeelde databaseserver voor al je applicaties — zonder de terugkerende kosten en resourcebeperkingen van beheerde databaseservices.
Belangrijkste kenmerken van MySQL
ACID-transacties
De InnoDB-engine biedt volledig atomische, consistente, geïsoleerde en duurzame transacties, waarbij je gegevens correct blijven onder gelijktijdige schrijfbewerkingen en crashes.
Breed ecosysteem
Native stuurprogramma's voor PHP, Python, Java, Node.js, Go en meer betekenen dat bijna elk framework en elke tool direct verbinding maakt met MySQL.
Replicatie en Schaling
Ingebouwde bronreplica en groepsreplicatie laten je leesbewerkingen schalen en topologieën met hoge beschikbaarheid bouwen naarmate je werklast groeit.
JSON-documentondersteuning
Een native JSON-datatype met indexering laat je flexibele documentgegevens opslaan naast relationele tabellen in één enkele database.
Volwassen SQL-engine
Vensterfuncties, CTE's en een op kosten gebaseerde optimizer leveren snelle, expressieve query's voor alles van eenvoudige zoekopdrachten tot complexe analyses.
Waarom MySQL op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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