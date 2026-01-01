Implementeer slskd met één klik installatie.
Open source webgebaseerde client voor het Soulseek peer-to-peer muziek- en bestandsdelingsnetwerk.
Kies een VPS-plan voor slskd
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met slskd kunt bouwen
slskd is een moderne, open-source client voor het Soulseek peer-to-peernetwerk, volledig geleverd via een responsieve webinterface. Het vervangt de oudere desktop Soulseek-clients door een zelfgehoste server die je vanuit elke browser kunt bereiken, zodat je 24 uur per dag muziek, lossless bestanden en andere content kunt zoeken en downloaden die door miljoenen Soulseek-gebruikers wordt gedeeld — zelfs als je desktop uitstaat.
slskd zelf hosten op een VPS betekent dat je downloads continu op de achtergrond draaien zonder een lokale machine te belasten. Alle instellingen zijn te beheren via de ingebouwde web-UI of een extern YAML-configuratiebestand, waardoor je volledige controle hebt over gedeelde mappen, downloadwachtrijen, overdrachtslimieten en gebruikersrechten.
Belangrijkste kenmerken van slskd
Webgebaseerde interface
Beheer zoekopdrachten, downloads en overdrachten vanuit elke browser zonder een desktopclient te installeren.
Continue achtergronddownloads
Draait als een permanente server, zodat downloads in de wachtrij worden voltooid, zelfs wanneer je lokale computer uitstaat.
Configuratie op afstand
Pas alle instellingen live aan via de web-UI of door op afstand een YAML-configuratiebestand te bewerken zonder opnieuw op te starten.
Overdrachtswachtrijbeheer
Bewaak upload- en downloadwachtrijen, stel snelheidslimieten in en geef prioriteit aan overdrachten vanaf één dashboard.
Gebruikers- en deelbediening
Definieer welke mappen je wilt delen, stel gebruikersprivileges in en beheer wie jouw bestanden kan doorbladeren of downloaden.
Waarom slskd op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.