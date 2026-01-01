slskd is een moderne, open-source client voor het Soulseek peer-to-peernetwerk, volledig geleverd via een responsieve webinterface. Het vervangt de oudere desktop Soulseek-clients door een zelfgehoste server die je vanuit elke browser kunt bereiken, zodat je 24 uur per dag muziek, lossless bestanden en andere content kunt zoeken en downloaden die door miljoenen Soulseek-gebruikers wordt gedeeld — zelfs als je desktop uitstaat.

slskd zelf hosten op een VPS betekent dat je downloads continu op de achtergrond draaien zonder een lokale machine te belasten. Alle instellingen zijn te beheren via de ingebouwde web-UI of een extern YAML-configuratiebestand, waardoor je volledige controle hebt over gedeelde mappen, downloadwachtrijen, overdrachtslimieten en gebruikersrechten.