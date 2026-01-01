Implementeer Memgraph met één-klik-installatie.
Krachtige in-memory grafiekdatabase gebouwd voor realtime analyses op verbonden data, AI-workflows en streaming-pijplijnen.
Kies een VPS-plan voor Memgraph
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Memgraph kunt bouwen
Memgraph is een in-memory grafendatabase, ontworpen voor real-time doorloop van grote, onderling verbonden datasets. Het is volledig Cypher-compatibel — waardoor het een directe vervanging is voor Neo4j-query's — terwijl het aanzienlijk lagere latentie levert bij streaming en event-driven workloads. De gebundelde MAGE-bibliotheek voegt meer dan 50 graafalgoritmemodules toe (PageRank, community detection, kortste paden en meer) die native binnen de database draaien zonder externe frameworks.
Deze implementatie koppelt Memgraph aan Memgraph Lab, een browsergebaseerde visuele query-interface voor het schrijven van Cypher-query's, het verkennen van de graafstructuur en het uitvoeren van algoritme-experimenten. Beide uitvoeren op je eigen VPS geeft je volledige controle over geheugentoewijzing, gegevensretentie en toegangsbeleid — zonder per-node cloudprijzen of leveranciersbeperkingen.
Belangrijkste kenmerken van Memgraph
In-Memory Prestaties
Graafgegevens worden volledig in RAM opgeslagen, wat sub-milliseconde doorkruisingen en realtime query-antwoorden mogelijk maakt, zelfs op diep verbonden datasets.
Cypher-compatibiliteit
Volledige openCypher-ondersteuning betekent dat bestaande Neo4j-query's, drivers en tooling migreren met minimale wijzigingen aan de querysyntaxis.
MAGE Algoritmebibliotheek
Meer dan 50 ingebouwde graafalgoritmen — PageRank, betweenness centrality, gemeenschapsdetectie, linkvoorspelling — draaien als native querymodules zonder externe pipelines.
Memgraph Lab UI
Browsergebaseerde visuele interface voor het schrijven en uitvoeren van Cypher-query's, het inspecteren van grafiektopologie en het interactief verkennen van algoritmeresultaten.
Streaminggegevensinname
Native Kafka- en Pulsar-integraties maken continue grafiekupdates vanuit gebeurtenisstromen mogelijk, zonder batch ETL-pijplijnen of externe connectoren.
GraphRAG en AI-geheugen
Graafgestructureerd geheugen en ophalen verrijken LLM-applicaties met relatiebewuste context, waardoor nauwkeurigere antwoorden mogelijk zijn in AI-agenten en chatbots.
Waarom Memgraph op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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