Memgraph is een in-memory grafendatabase, ontworpen voor real-time doorloop van grote, onderling verbonden datasets. Het is volledig Cypher-compatibel — waardoor het een directe vervanging is voor Neo4j-query's — terwijl het aanzienlijk lagere latentie levert bij streaming en event-driven workloads. De gebundelde MAGE-bibliotheek voegt meer dan 50 graafalgoritmemodules toe (PageRank, community detection, kortste paden en meer) die native binnen de database draaien zonder externe frameworks.

Deze implementatie koppelt Memgraph aan Memgraph Lab, een browsergebaseerde visuele query-interface voor het schrijven van Cypher-query's, het verkennen van de graafstructuur en het uitvoeren van algoritme-experimenten. Beide uitvoeren op je eigen VPS geeft je volledige controle over geheugentoewijzing, gegevensretentie en toegangsbeleid — zonder per-node cloudprijzen of leveranciersbeperkingen.