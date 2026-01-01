SQLChat is een chatgebaseerde SQL-client die verbinding maakt met je bestaande databases en je in staat stelt deze te bevragen met behulp van natuurlijke taal. In plaats van SQL handmatig te schrijven, beschrijf je wat je wilt in gewoon Engels en SQLChat vertaalt het naar een SQL-query, voert deze uit en retourneert de resultaten — allemaal binnen een conversationele interface. Het leest je databaseschema automatisch, zodat gegenereerde query's verwijzen naar echte tabel- en kolomnamen.

SQLChat zelf-hosten op je VPS betekent dat databasegegevens en queryresultaten je eigen infrastructuur nooit verlaten. Het stateless, enkele-service ontwerp maakt het lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden, terwijl ondersteuning voor een aangepast AI-eindpunt je in staat stelt inferentie te routeren via elk OpenAI-compatibel model.