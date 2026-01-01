Implementeer SQLChat met één-klik-installatie.
AI-gestuurde, chatgebaseerde SQL-client die elke database bevraagt in gewoon Engels in plaats van SQL te schrijven.
Kies een VPS-plan voor SQLChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SQLChat kunt bouwen
SQLChat is een chatgebaseerde SQL-client die verbinding maakt met je bestaande databases en je in staat stelt deze te bevragen met behulp van natuurlijke taal. In plaats van SQL handmatig te schrijven, beschrijf je wat je wilt in gewoon Engels en SQLChat vertaalt het naar een SQL-query, voert deze uit en retourneert de resultaten — allemaal binnen een conversationele interface. Het leest je databaseschema automatisch, zodat gegenereerde query's verwijzen naar echte tabel- en kolomnamen.
SQLChat zelf-hosten op je VPS betekent dat databasegegevens en queryresultaten je eigen infrastructuur nooit verlaten. Het stateless, enkele-service ontwerp maakt het lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden, terwijl ondersteuning voor een aangepast AI-eindpunt je in staat stelt inferentie te routeren via elk OpenAI-compatibel model.
Belangrijkste kenmerken van SQLChat
Natuurlijketaalzoekopdrachten
Beschrijf wat je wilt in gewoon Engels en SQLChat genereert de SQL, voert het uit en retourneert de resultaten zonder dat je de exacte syntaxis hoeft te kennen.
Multi-database-ondersteuning
Maak verbinding met MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase en andere databases vanaf één interface zonder van tools te wisselen.
Schemabewuste AI
SQLChat leest je databaseschema automatisch, waardoor de AI nauwkeurige query's kan genereren die verwijzen naar echte tabel- en kolomnamen.
Aangepast AI-eindpunt
Richt SQLChat op elk OpenAI-compatibel API-eindpunt, inclusief zelf-gehoste modellen via Ollama, om AI-inferentie op je eigen infrastructuur te houden.
Staatloze deployment
In modus voor één gebruiker slaat SQLChat geen gegevens server-side op — verbindingsprofielen bevinden zich in de browser, waardoor de implementatie lichtgewicht blijft zonder databaseafhankelijkheid.
Waarom SQLChat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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