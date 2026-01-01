Tot wel 69% korting op SQLChat

Implementeer SQLChat met één-klik-installatie.

AI-gestuurde, chatgebaseerde SQL-client die elke database bevraagt in gewoon Engels in plaats van SQL te schrijven.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met SQLChat kunt bouwen

SQLChat is een chatgebaseerde SQL-client die verbinding maakt met je bestaande databases en je in staat stelt deze te bevragen met behulp van natuurlijke taal. In plaats van SQL handmatig te schrijven, beschrijf je wat je wilt in gewoon Engels en SQLChat vertaalt het naar een SQL-query, voert deze uit en retourneert de resultaten — allemaal binnen een conversationele interface. Het leest je databaseschema automatisch, zodat gegenereerde query's verwijzen naar echte tabel- en kolomnamen.

SQLChat zelf-hosten op je VPS betekent dat databasegegevens en queryresultaten je eigen infrastructuur nooit verlaten. Het stateless, enkele-service ontwerp maakt het lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden, terwijl ondersteuning voor een aangepast AI-eindpunt je in staat stelt inferentie te routeren via elk OpenAI-compatibel model.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van SQLChat

Natuurlijketaalzoekopdrachten

Beschrijf wat je wilt in gewoon Engels en SQLChat genereert de SQL, voert het uit en retourneert de resultaten zonder dat je de exacte syntaxis hoeft te kennen.

Multi-database-ondersteuning

Maak verbinding met MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase en andere databases vanaf één interface zonder van tools te wisselen.

Schemabewuste AI

SQLChat leest je databaseschema automatisch, waardoor de AI nauwkeurige query's kan genereren die verwijzen naar echte tabel- en kolomnamen.

Aangepast AI-eindpunt

Richt SQLChat op elk OpenAI-compatibel API-eindpunt, inclusief zelf-gehoste modellen via Ollama, om AI-inferentie op je eigen infrastructuur te houden.

Staatloze deployment

In modus voor één gebruiker slaat SQLChat geen gegevens server-side op — verbindingsprofielen bevinden zich in de browser, waardoor de implementatie lichtgewicht blijft zonder databaseafhankelijkheid.

Waarom SQLChat op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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