Implementeer GoCD met één klik installatie.
Open source continuous delivery server met krachtige pijplijnmodellering, waardestroomanalyse en afhankelijkheidsbeheer voor complexe release-workflows.
Kies een VPS-plan voor GoCD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GoCD kunt bouwen
GoCD is een continuous delivery-server, ontwikkeld door ThoughtWorks, die verder gaat dan basis-CI om de volledige softwareleveringspipeline te modelleren. De kernkracht is de mogelijkheid om complexe pipelines te definiëren met fan-in- en fan-out-afhankelijkheden, waardoor teams precies kunnen weergeven hoe code van commit naar productie beweegt over meerdere fasen, omgevingen en parallelle trajecten.
De Value Stream Map-weergave geeft teams een real-time visualisatie van elke build en implementatie over de gehele pipeline, waardoor het eenvoudig is om knelpunten te identificeren en de status van elke release te begrijpen. GoCD draait via een lichtgewicht server-en-agent-architectuur, zodat de buildcapaciteit eenvoudig schaalt door meer agents toe te voegen. Zelf-hosting zorgt ervoor dat je pipelineconfiguraties, artefacten en implementatiegeschiedenis volledig onder jouw controle blijven.
Belangrijkste kenmerken van GoCD
Waardestroommapping
Visualiseer elke build en deployment over de gehele pipeline in realtime, waardoor knelpunten en de releasestatus direct zichtbaar worden.
Pijplijnmodellering
Modelleer complexe fan-in- en fan-out-afhankelijkheden tussen pijplijnen om nauwkeurig weer te geven hoe code van commit naar productie stroomt.
Parallelle uitvoering
Voer meerdere fasen en taken parallel uit binnen een pipeline om de bouwtijden te verkorten en het infrastructuurgebruik te maximaliseren.
Op agenten gebaseerde schaling
Voeg build-agents toe om de capaciteit horizontaal te schalen — elke agent haalt taken op van de server en voert deze onafhankelijk uit.
Pipeline als code
Sla pijplijnconfiguraties op in je git-repository en laat GoCD automatisch synchroniseren en wijzigingen toepassen bij elke push.
Waarom GoCD op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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