GoCD is een continuous delivery-server, ontwikkeld door ThoughtWorks, die verder gaat dan basis-CI om de volledige softwareleveringspipeline te modelleren. De kernkracht is de mogelijkheid om complexe pipelines te definiëren met fan-in- en fan-out-afhankelijkheden, waardoor teams precies kunnen weergeven hoe code van commit naar productie beweegt over meerdere fasen, omgevingen en parallelle trajecten.

De Value Stream Map-weergave geeft teams een real-time visualisatie van elke build en implementatie over de gehele pipeline, waardoor het eenvoudig is om knelpunten te identificeren en de status van elke release te begrijpen. GoCD draait via een lichtgewicht server-en-agent-architectuur, zodat de buildcapaciteit eenvoudig schaalt door meer agents toe te voegen. Zelf-hosting zorgt ervoor dat je pipelineconfiguraties, artefacten en implementatiegeschiedenis volledig onder jouw controle blijven.