Implementeer bolt.diy met één klik installatie.
Open-source AI-codeerassistent waarmee je full-stack apps kunt prompten, uitvoeren en implementeren vanuit je browser.
Kies een VPS-plan voor bolt.diy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met bolt.diy kunt bouwen
bolt.diy is een open-source fork van bolt.new die full-stack AI-ondersteunde ontwikkeling naar je eigen infrastructuur brengt. Het combineert een browsergebaseerde editor met een geïntegreerde runtime, waardoor je in duidelijke taal kunt beschrijven wat je wilt bouwen en een LLM complete applicaties kan genereren, uitvoeren en herhalen — inclusief frontend, backend en configuratie.
In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-coderingstools, betekent het zelf hosten van bolt.diy dat je code, prompts en API-sleutels op je VPS blijven. Je verbindt de LLM-providers die je al gebruikt — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modellen en meer — zodat je nooit vastzit aan één enkele leverancier of abonnementstier.
Belangrijkste kenmerken van bolt.diy
Multi-provider LLM-ondersteuning
Verbind OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI en 15+ andere providers via één enkele interface.
Full-stack codegeneratie
Genereer complete applicaties met werkende frontend, backend en configuratiebestanden — niet alleen codefragmenten.
Browseruitvoering
Voer gegenereerde code direct in de browser uit en bekijk een voorbeeld, zonder de interface te verlaten of een lokale ontwikkelomgeving in te stellen.
Neem je eigen API-sleutels mee
Gebruik je bestaande providergegevens zodat je alleen betaalt voor wat je gebruikt, zonder platformopslag of abonnementsniveau.
Open-source en zelfgehost
Alle prompts, gegenereerde code en inloggegevens blijven op je VPS — er worden geen gegevens gedeeld met een SaaS-platform van derden.
Waarom bolt.diy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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