bolt.diy is een open-source fork van bolt.new die full-stack AI-ondersteunde ontwikkeling naar je eigen infrastructuur brengt. Het combineert een browsergebaseerde editor met een geïntegreerde runtime, waardoor je in duidelijke taal kunt beschrijven wat je wilt bouwen en een LLM complete applicaties kan genereren, uitvoeren en herhalen — inclusief frontend, backend en configuratie.

In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-coderingstools, betekent het zelf hosten van bolt.diy dat je code, prompts en API-sleutels op je VPS blijven. Je verbindt de LLM-providers die je al gebruikt — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modellen en meer — zodat je nooit vastzit aan één enkele leverancier of abonnementstier.